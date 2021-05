Tra le carte prepagate più diffuse tra gli italiani c’è sicuramente quella ricaricabile di Poste italiane. Si distingue per facilità di sottoscrizione e comprensione del prodotto, oltre per la capillarità degli sportelli ATM da cui prelevare.

Ma questa prepagata offre inoltre altri vantaggi che non sempre i clienti conoscono e/o sfruttano fino in fondo. Vediamo di quali si tratta, giacché, in pochi conoscono tutti i vantaggi della carta Postepay Standard per effettuare pagamenti in sicurezza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Una sintesi delle funzionalità della carta Postepay Standard

La carta Postepay Standard (PS) è valida sia per fare shopping in Italia e all’estero che per comprare su Internet (un viaggio, un libro, una cena a domicilio, etc). Oppure per effettuare pagamenti contactless senza PIN fino alla soglia dei 50 euro.

Questa carta da la possibilità di prelevare contante presso gli sportelli ATM Postamat (costa 1 euro) e bancari (costa 1,75, solo se in Italia). La si può ricaricare sia all’ufficio postale come in tabaccheria, dal sito web, da App o presso i punti vendita convenzionati. I costi di ricarica variano a seconda del canale di ricarica prescelto.

Non ha inoltre costi annui di gestione, mentre costa solo 10 euro al momento del suo rilascio.

Il plafond massimo della PS è di 3mila euro, mentre quello di prelievo giornaliero è pari a 250 euro (senza limiti il plafond di prelevo mensile).

Eppure in pochi conoscono tutti i vantaggi della carta Postepay Standard per effettuare pagamenti in sicurezza

Tra i vantaggi che non sempre i titolari della carta PS sfruttano troviamo anzitutto la possibilità di partecipare al Piano Italia Cashless (PIC). Ciò permette di ottenere il 10% di cashback sugli acquisti effettuati nei negozi fisici, ma solo dopo aver abilitato la carta al PIC.

Altra funzionalità spesso ignorata è quella del c.d. “trasferimento P2P”: di cosa si tratta? Ci si riferisce alla possibilità di inviare e richiedere pagamenti in tempo reale a tutti i contatti della rubrica telefonica. Purché tutte le parti abbiano una carta Postepay e l’App, in modo da disporre immediatamente del denaro scambiato tra le parti. Infine, per i pagamenti sotto i 25 euro non son previste commissioni per il trasferimento.

C’è poi l’iniziativa ScontiPoste, la quale mira a incentivare l’utilizzo delle carte prepagate, tra cui la carta PS. In questo modo il cliente titolare della card può beneficiare di sconti in cashback (direttamente sulla carta) facendo acquisti presso i negozi convenzionati.

Al riguardo però è doveroso prendere visione del regolamento dell’iniziativa, consultabile sul relativo sito.

Strano ma in pochi conoscono tutti i vantaggi della carta Postepay Standard per effettuare pagamenti in sicurezza

Adesso vediamo altri 2 vantaggi che rimandano alla sicurezza.

Il primo rimanda all’impiego di una carta all’interno di una transazione online. In un certo senso l’uso della card è più sicuro rispetto all’utilizzo di un classico c/c. La prepagata, infatti, non permette di andare oltre il plafond, cioè di superare i limiti di spesa previsti. Ancora, con la card non è possibile avere un saldo negativo, cioè non è possibile effettuare spese con lo scoperto in conto.

Il secondo rimanda ai casi di furto e smarrimento della carta PS. In questi casi il primo passo da compiere è quello di bloccare immediatamente la carta chiamando l’apposito numero verde (800.00.33.22).

Successivamente ci si reca presso l’ufficio postale muniti di copia della denuncia di furto o smarrimento e un documento di identità.

Fornito il numero della carta, si potrà chiedere e ottenere il rimborso del saldo residuo. Ma al netto delle commissioni di blocco e sostituzione, laddove previste dal foglio informativo. In alternativa si potrà chiedere anche l’eventuale passaggio del credito su una nuova carta.

Ricapitolando, in pochi conoscono tutti i vantaggi della carta Postepay Standard per effettuare pagamenti in sicurezza. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo quanto costa e come scegliere il c/c BancoPosta più adatto alle proprie esigenze.