Mentre i mercati europei stentano e lateralizzano da diverse giornate, Wall Street non molla e continua al rialzo mentre Cisco System potrebbe essere pronta a nuovi scatti.

Vediamo prima quali sono per gli indici americani i livelli da monitorare nella giornata odierna per mantenere la tendenza in corso e poi andremo a vedere cosa attendere su Cisco System.

Dow Jones

Tendenza rialzista con tenuta in chiusura di seduta di 33.713.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista se non ci sarà chiusura di seduta superiore a 14.042,12.

S&P 500

Tendenza rialzista con tenuta in chiusura di seduta di 4.176.

Chiusure giornaliere inferiori/superiori a questi livelli potrebbero far iniziare un ritracciamento/rialzo di breve termine. Al momento non si ravvisa chiarezza di intenti e quindi si è in attesa di sviluppi che potrebbe venire a breve.

Wall Street non molla e continua al rialzo mentre Cisco System potrebbe essere pronta a nuovi scatti

Il 12 gennaio 2021 a 45,36 il nostro Ufficio Studi ha espresso un giudizio Strong Buy Long term sul titolo Cisco System.

Il titolo (NASDAQ:CSCO) ha chiuso la giornata di contrattazione del 3 maggio a 51,17 dollari in rialzo dello 0,51%. Da inizio anno ha segnato il minimo a 43,04 ed il massimo a 53,18.

Le raccomandazioni degli altri analisti (26 giudizi) convengono per un prezzo di fair value intorno ai 53,50 dollari. i nostri calcoli invece portano ad un fair value a 65,28.

Qual è la migliore strategia di investimento applicare sul titolo al momento attuale?

Per chi ha comprato il titolo come da nostre precedenti raccomandazioni, può alzare lo stop loss/profit di lungo termine al livello di 48,57. Primo supporto di breve termine a 50,40.

Per chi volesse comprare il titolo a mercato, attendere chiusure di sedute superiori a 51,57 con obiettivo primo da raggiungere in 3/6 mesi posto in area 61,15/65,28.

Sono giornate decisive queste e siamo in attea di una fase direzionale, il cui verso non è ancora scontato.

Si procederà per step.