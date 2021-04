Tra tutte le spese che si devono affrontare quotidianamente sicuramente l’auto rappresenta una delle maggiori. In questo articolo vogliamo svelare come riuscire a limitarne i costi almeno per un aspetto. Se si pensa alla macchina viene subito in mente una lista di spese. L’assicurazione, la benzina e la manutenzione. Così si vanno a sottovalutare le piccole cose che comunque hanno un peso, anche economico. Come l’argomento che vogliamo trattare nelle prossime righe. Scopriremo infatti che in pochi conoscono questo modo incredibile a cui nessuno pensa per risparmiare ogni giorno sulla macchina.

Finché non finisce non ci si fa caso

No, non stiamo parlando dell’olio della macchina. C’è qualcos’altro che non ci avverte quando si sta per esaurire. Ma, nonostante ciò, è in realtà davvero fondamentale. Soprattutto poi in questo periodo. Dove piogge e pollini rafforzano il problema. Avere una corretta visibilità in auto è davvero necessario. Per questo consumiamo moltissimo liquido detergente per i vetri. Quello che spruzziamo sul parabrezza azionando i tergicristalli. Per la sua funzione, ricaricare il liquido è un obbligo ma anche una spesa. Ma proprio per questo sveleremo una soluzione che in pochi conoscono questo modo incredibile a cui nessuno pensa per risparmiare ogni giorno sulla macchina.

Liquido per i vetri comodamente da casa

Ciò che vogliamo fare è realizzare un prodotto da sostituire al liquido per i vetri dell’auto. Per crearlo ci basteranno due ingredienti. Del detergente per vetri industriale o naturale e dell’acqua. Per quest’ultima la cosa migliore sarebbe usare quella distillata. Per evitare la formazione di calcare. Si può ricavare anche direttamente dai condizionatori della casa. L’importante è usare le giuste dosi. Su 4 litri di acqua basta mettere 0,3 litri di detergente. Se se ne mette troppo si può formare troppa schiuma. Questo può limitare il getto. Una volta creato il nostro prodotto vediamo come metterlo nel serbatoio. Basta aprire il cofano e trovare il tappo specifico. Solitamente è giallo con il simbolo che ricorda due spruzzi d’acqua a fontanella. Apriamolo versiamo il prodotto senza straboccare. Ed ecco sostituito il liquido tergicristalli con un prodotto fai da te semplice ed economico.