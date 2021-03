L’arrivo della primavera è per molti qualcosa di positivo, le belle e calde giornate prospettano un periodo più sereno. Per alcuni però è davvero un momento sconfortante. Infatti, con la primavera inizia il periodo dell’invasione del polline nell’aria. Questo scatena le allergie che sono davvero davvero fastidiose. Lacrimazione bruciore degli occhi, prurito, starnuti senza freni, sono i sintomi maggiori che accompagnano le giornate delle persone allergiche ai pollini. È un periodo davvero sfiancante per chi è allergico. Si spera però che almeno dentro la propria casa si possa stare tranquilli e al sicuro. Tuttavia se non ci si chiude dentro sbarrando porte e finestre non è proprio così. Per fortuna però abbiamo scoperto che con queste semplici abitudini combattiamo le allergie da polline anche dentro casa.

La cura personale

I primi veicoli di allergeni siamo noi stessi nel momento in cui usciamo e successivamente rientriamo dentro casa. Normalmente porteremo addosso a noi i pollini che inevitabilmente abbiamo incontrato all’esterno. Seguiamo allora queste indicazioni per risolvere questo problema. Se non si vuole fare una doccia ogni volta che si rientra in casa ecco cosa fare. Laviamoci bene il viso concentrandoci su sopracciglia e barba. Passiamo un panno umido anche sulle parti del corpo che erano scoperte quando siamo stati in giro. Questo passaggio è da ripetere anche sui capelli almeno per eliminare il grosso del polline. Prima ancora però pensiamo ai vestiti che abbiamo utilizzato. O si mettono subito a lavare o si possono sbattere fuori dalla finestra o in balcone.

Per la casa

Vendiamo ancora come con queste semplici abitudini combattiamo le allergie da polline anche dentro casa.

È sempre bene arieggiare la casa ma per chi è allergico può rappresentare un problema perché si farebbe entrare del polline. Il consiglio migliore allora è quello di arieggiare gli interni in due momenti della giornata.

La mattina presto, meglio se è ancora buio o sta uscendo da poco il sole. O la sera dopo il tramonto. Questo perché le piante normalmente producono e liberano più polline sotto la luce del sole che ne favorisce i processi chimici. Quindi in questi due momenti sono presenti meno allergeni nell’aria. Bisogna poi prestare attenzione alla pulizia di divani tende e tappeti. Questi infatti captano e intrappolano con facilita il polline. È consigliato di utilizzare l’aspirapolvere per eliminare gli allergeni da questi arredi.

Inoltre la pulizia degli esterni delle finestre, porte finestre e balconi è fondamentale. Più c’è ne occupiamo meno polline ci si depositerà, e quindi meno ne entrerà in casa quando arieggiamo. Con queste semplici abitudini combattiamo le allergie da polline anche dentro casa dimenticandoci finalmente di questo problema.