Se tutti sanno che con il bicarbonato, il limone e l’aceto si possono fare miracoli a casa, in pochi hanno mai pensato anche alla maionese. Celeberrima salsa di derivazione francese, la vediamo molto più spesso accostata a salse, insalate e antipasti in generale.

Oggi invece, Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo darle nuova vita e una nuova funzione. Sprecare della maionese non è mai un’ottima scelta, ma capita che qualche cucchiaino ci sfugga e la maionese cada sul tavolo. Non preoccupiamoci, ecco perché versare la maionese sul tavolo ci semplifica di molto la vita a casa.

I segni bianchi del tavolo

Sarà già capitato a tutti di avere un tavolo con superficie in legno o in vetro e vedere degli strani cerchi. Di solito sono bianchi e ricalcano perfettamente lo spazio e il posto del tavolo su cui avevamo messo il nostro bicchiere d’acqua.

Spesso capita che, un po’ per poca attenzione, versiamo dell’acqua o qualsiasi altro liquido sul bordo del bicchiere. Una volta posato, delle piccole gocce del liquido in questione scorrono sulla parte esterna del bicchiere fino a toccare il tavolo.

Ecco che, in quel momento, il tavolo comincia a macchiarsi poco alla volta. Questo processo, se non lo controlliamo in tempo, ci può portare ad avere il tavolo pieno di macchie bianche. Ed è in questo preciso momento che entra in scena la maionese.

Maionese

La procedura è davvero molto semplice. Ci basterà prendere un panno e un cucchiaino di maionese, se non è già direttamente sul tavolo. A questo punto, dobbiamo andare a sfregare con forza il panno imbevuto di maionese su quelle macchie.

A volte, capita che le macchie sono così sedimentate che dobbiamo ripetere l’operazione per almeno due volte. Il risultato è sorprendente e le macchie sul tavolo andranno via. Ecco perché versare la maionese sul tavolo ci semplifica di molto la vita a casa.

Approfondimento

