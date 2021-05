Sono tante le coppie che aspettano l’arrivo di un figlio in questo periodo. Se c’è una cosa positiva che questa terribile pandemia ha portato è questa. Tante nuove nascite. Probabilmente abbiamo tutti delle amiche o parenti che sono in attesa. E oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa abbiamo un suggerimento ideale per un regalo utile ma anche personalizzato. È unico perché preparato con le nostre mani!

Gioielli, completini, scarpine sono sempre apprezzati

Sono i classici regali per la nascita. C’è chi vuole spendere un po’ di più e allora opta per un bracciale o una collanina. Chi invece preferisce qualcosa che il neonato può sfruttare, come scarpe e completini. Ma non tutti pensano ad una cosa che serve assolutamente a tutte le neomamme. Un prodotto che tutti i neonati usano in grandissime quantità. Stiamo parlando dei pannolini!

Un’idea originale e pratica per fare un regalo alle neomamme che stupirà tutti senza farci spendere cifre assurde

Tutti i genitori lo sanno bene. I pannolini che si cambiano durante i primi anni di vita dei figli sono tantissimi. E una cosa di cui non tutti si rendono conto è che non sono per niente economici. Quindi perché non aiutare materialmente i nostri amici con una fornitura di pannolini? Certo, non sembra un regalo bello da vedere. Ma ecco che abbiamo la soluzione. La torta di pannolini.

Per realizzarne una personalizzata ci vuole solo un po’ di fantasia

È possibile acquistarla già pronta, ma spesso è molto costosa. E con la stessa cifra possiamo comprare molti più pannolini. Come realizzarla, però? Scegliamo la forma. Tonda o quadrata, uno o più piani. Dopodiché compriamo i pacchi di pannolini di diverse misure. Per una torta piccola serviranno almeno 30 pannolini.

Come base usiamo un foglio di cartone rivestito con del cartoncino, oppure un vassoio. Fissiamo al centro, se la torta è tonda, un rotolo di carta (quello della carta da cucina va benissimo). E cominciamo a posizionare i pannolini. Arrotolati uno ad uno e legati con un elastico. Quando avremo realizzato il primo piano, avvolgiamo la circonferenza con un nastro di seta. Proprio come una torta. Ora possiamo aggiungere un completino, un cappellino. Ma anche delle creme o animaletti di cartone. Posizioniamoli come preferiamo e poi finiamo incartando la torta con del cellophane. Un bel nastrino e via!

Ecco, un’idea originale e pratica per fare un regalo alle neomamme che stupirà tutti senza farci spendere cifre assurde. Un regalo utile che farà sicuramente piacere alle neomamme che sono sempre a corto di pannolini! È anche un regalo bello da esporre durante il baby shower.