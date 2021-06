Sempre più laureati prendono in considerazione l’idea di lavorare nella scuola come docenti e assistenti. La carriera dell’insegnamento offre molte possibilità, un posto fisso riconosciuto economicamente e una professione riconosciuta e di utilità sociale.

In molti sanno che è possibile iniziare a lavorare nella scuola pubblica tramite le graduatorie e le messe a disposizione, ma oggi vogliamo vedere cosa dobbiamo fare se vogliamo essere chiamati per lavorare nella scuola quest’estate e non siamo nelle graduatorie.

Ci possiamo candidare come insegnanti in queste semplici mosse

Grazie al Piano Scuola Estate gli istituti potranno attivare progetti educativi estivi per recuperare le occasioni perse durante questi due anni scolastici nella pandemia. Saranno attivati laboratori di vario tipo per recuperare la didattica e la socialità perse in questo periodo di pandemia.

Il Piano Scuola Estate si presenta come un’interessante occasione per chi vuole cimentarsi nel mondo della scuola e dell’insegnamento. Data la scarsa disponibilità di personale molte scuole ricercheranno personale e per questo consigliamo agli interessati di rendersi disponibili per questo servizio tramite la Messa a Disposizione.

Ecco cosa dobbiamo fare se vogliamo essere chiamati per lavorare nella scuola quest’estate e non siamo nelle graduatorie

In questo periodo è possibile quindi candidarsi con la MAD sia per i progetti di recupero scolastico estivi che per il Piano Scuola Estate.

Dovremo andare sul sito degli istituti che ci interessano e seguire le procedure guidate con cui inviare la nostra candidatura sia come docente che come personale ATA.

Una volta conclusa la procedura non ci resta che attendere e sperare di essere chiamati.

Se siamo alla ricerca di un lavoro estivo o di un trampolino di lancio per l’insegnamento scolastico questo può essere un’occasione davvero da non perdere!

