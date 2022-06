Tanti luoghi in Italia e nel Mondo prendono il nome di “piccola Venezia”. Pensiamo a Rasiglia in Umbria, a Chioggia in Veneto o addirittura a Bruges in Belgio.

Tante deliziose località si conquistano questo importante appellativo, che regala loro un fascino particolare e attira i turisti da tutti i Paesi. Venezia, con i suoi canali e la sua storia ineguagliabile, si veste di un fascino che ancora oggi la rende una delle città più amate.

Sembra sospesa sull’acqua ed è proprio questa sua particolarità a renderla la città del romanticismo al pari di Parigi. Tuttavia, a soltanto un’ora dal capoluogo veneto, si erge un altro piccolo borgo conosciuto come piccola Venezia del Friuli-Venezia Giulia. Un Comune di circa 20.000 abitanti, poco conosciuto ma da scoprire in ogni suo dettaglio.

Ci riferiamo alla deliziosa Sacile, in provincia di Pordenone, situata vicino al confine con il Veneto. Solo in pochi conoscono la piccola cittadina friulana, ma gli esperti di ProiezionidiBorsa ne avevano già parlato a proposito dei suoi bellissimi scorci e canali.

Stavolta, invece, cercheremo di scoprire perché la si identifichi con Venezia e quali sono le attività da svolgere nei suoi dintorni per una gita alternativa.

In pochi conoscono la piccola Venezia del Nord Est che incanta i turisti con i suoi paesaggi pittoreschi

L’appellativo che l’accosta al capoluogo veneto si deve al fiume Livenza, sui cui si specchiano i meravigliosi palazzi nobiliari del piccolo borgo.

L’immagine che si regala ad abitanti e visitatori è quasi fiabesca, fatta di fiori, canali ed anche casette colorate così pittoresche da sembrare disegnate.

Tra le attrazioni da visitare, non può mancare il Palazzo Carli di epoca cinquecentesca e il Duomo di San Nicolò, dal nome del Santo protettore. Si dice infatti che San Nicolò non sia soltanto il protettore di Sacile, ma anche dei naviganti.

Sacile si raggiunge facilmente in auto o in treno, in base alla città di partenza. Ad esempio, sia se partiamo da Venezia Mestre sia se partiamo da Udine, non dovremo fare alcun cambio e in un’ora giungeremo a destinazione.

Dalla provincia di Pordenone ai borghi trevigiani

Chi decide di trascorrervi qualche giorno, può approfittare per rimettersi in forma e godersi un momento di benessere passeggiando in mezzo alla natura. E se invece desideriamo andare alla scoperta di altri borghi sconosciuti, ecco che Portobuffolè fa al caso nostro. A meno di 20 minuti di auto da Sacile, Portobuffolè si trova in provincia di Treviso e rientra tra i borghi più belli d’Italia.

Anche Serravalle, a Vittorio Veneto, fa parte dei migliori borghi della provincia di Treviso che vale la pena di vedere una volta nella vita. Viaggiare significa scoprire con uno sguardo curioso e saper apprezzare il bello di quello che la Terra ci offre. Partiamo e scopriamo tutte le “piccole Venezie” sparse per il Mondo.

