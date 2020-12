Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Molti i lavoratori che nel 2020 potranno andare in pensione con 63 anni di età, la risposta arriva entro il 31 dicembre 2020 direttamente dall’INPS. Si tratta dell’esito positivo o negativo della certificazione del diritto alla pensione presentata da coloro che hanno inviato domanda tardiva entro il 30 novembre 2020. In effetti, si tratta dei lavoratori che hanno presentato la domanda dei requisiti per accedere all’Ape Sociale. L’INPS prende in considerazione le istanze solo se non sono esauriti i fondi e invia la risposta entro il 31 dicembre.

In pensione con 63 anni di età, la risposta entro il 31 dicembre 2020

La risposta riguarda coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2020. L’APE Sociale è una prestazione riconosciuta a coloro che hanno determinati requisiti e fanno parte delle categorie di tutele. Nello specifico possono accedere a questa misura:

a) i lavoratori che hanno maturato un’età anagrafica di 63 anni;

b) coloro che hanno un’anzianità contributiva di 30 anni a seconda del seguente profilo di tutela: trenta anni di contributi se: disoccupato che ha terminato di percepire l’indennità di disoccupazione da almeno tre mesi; il lavoratore che assiste il familiare con Legge 104/92 art. 3 comma 3 da almeno sei mesi; lavoratore con disabilità al 74%;

c) coloro che hanno un’anzianità contributiva di 36 anni, se svolgono lavori gravosi da almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, oppure 6 anni negli ultimi 7 anni.

Per le lavoratrici madri è prevista l’APE Sociale con un maggiore sconto contributivo, che consiste in un anno per un figlio, fino a due anni per due o più figli. Quindi, chi ha presentato l’istanza entro i 30 novembre per andare in pensione con 63 anni, la risposta entro il 31 dicembre 2020 è determinante.

Proroga Ape Sociale nella Legge di Bilancio 2021

L’Ape Sociale è rinnovata annualmente, ed è già stata prevista la proroga nella Legge di Bilancio 2021. Le scadenze di presentazione delle domande sono le stesse del 2020. Nello specifico ecco le seguenti scadenze: