Il mese di novembre potrebbe segnare l’inizio di uno strepitoso rialzo per questo titolo azionario. Come vedremo nella sezione all’analisi grafica, infatti, la chiusura di novembre per Landi Renzo si avvia a essere superiore a un importante livello di resistenza superato il quale il titolo potrebbe addirittura quintuplicare il suo valore.

Questo futuro tutto al rialzo, però, non trova riscontro nelle parole degli analisti che hanno un giudizio medio Hold con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 10% circa. Andando ad analizzare i fondamentali, invece, Landi Renzo risulta essere molto sopravvalutato.

Calcolatore del reddito da investimenti

Calcola in soli 60 secondi quali dovrebbero essere i tuoi risparmi per affrontare una pensione confortevole. Se hai 350.000 € da investire, accedi al Calcolatore del reddito da investimenti e agli aggiornamenti periodici Scopri di più

D’altra parte i primi nove mesi del 2020 non hanno fornito indicazioni molto positive. I ricavi, infatti, hanno mostrato una flessione del 28% circa e l’indebitamento netto è salito da 62 a 86 milioni di euro. Tuttavia va notato che Landi Renzo dispone di risorse adeguate rispetto all’attuale fabbisogno grazie a un finanziamento da 21 milioni di euro garantito da SACE.

Il mese di novembre potrebbe segnare l’inizio di uno strepitoso rialzo per questo titolo azionario: i livelli chiave da monitorare

Il titolo azionario Landi Renzo (MIL:LR) ha chiuso la seduta del 25 novembre a quota 0,69 euro in rialzo del 6,19%.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista e nel caso di conferma della rottura della resistenza in area 0,684 euro potrebbe dirigersi verso gli obiettivi successivi in area 0,838 euro (II obiettivo di prezzo) e 0,992 euro (III obiettivo di prezzo).

La mancate tenuta del break rialzista potrebbe far scendere le quotazioni verso area 0,5888 euro la cui mancata tenuta farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame settimanale

Se anche questa settimana dovesse chiudere sopra area 0,644 euro la proiezione rialzista in corso si rafforzerebbe e punterebbe gli obiettivi indicati in figura. Come si vede dal grafico, nel caso più conservativo (raggiungimento del I obiettivo di prezzo) il titolo potrebbe guadagnare più del 30% dai livelli attuali.

Chiaramente la mancata tenuta di area 0,644 euro farebbe ripiombare al ribasso la tendenza in corso.

Time frame mensile

Nel lungo periodo si stanno creando le condizioni per un rialzo monstre delle quotazioni di Landi Renzo. Come si vede dal grafico, infatti, la proiezione ribassista (linea tratteggiata) ha raggiunto il suo I obiettivo di prezzo e adesso sta provando a forzare al rialzo.

Una chiusura mensile superiore a 0,603 euro sarebbe il primo passo verso l’inversione rialzista che verrebbe confermata da un’ulteriore chiusura mensile superiore a 1,02 euro. In questo caso si potrebbero creare le condizioni per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 2,07 euro, 3,79 euro e 5,51 euro.

In caso contrario le quotazioni potrebbero scendere fino in area 0,0887 euro.

Approfondimento

Ogni ritracciamento dei mercati continua a essere comprato. I livelli per rimanere investiti e dove invece scappare