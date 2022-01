Seduta relativamente tranquilla per la Borsa italiana, che ha chiuso con un apprezzamento modesto ma significativo. Ma tra i titoli le sorprese non sono mancate e alcune azioni hanno messo il turbo. Oggi sorprendentemente un titolo è esploso al rialzo a Piazza Affari mentre la Borsa riprende l’arrampicata verso il record.

Borse europee in recupero senza Wall Street

Le Borse europee, approfittando della chiusura della Borsa americana, hanno ripreso fiato nella prima seduta della settimana. Oggi Wall Street è rimasta chiusa per la festa dedicata a Martin Luther King. Gli indici del Vecchio Continente ne hanno approfittato chiudendo in positivo sulla scia del buon andamento delle Borse asiatiche.

Venerdì i mercati azionari del Vecchio Continente avevano chiuso la seduta in calo. Né l’inflazione né Omicron ma un’altra causa ha mandato a picco le Borse europee nell’ultima seduta della settimana scorsa. I mercati azionari avevano chiuso in calo a causa dell’indice tecnologico USA. Da qualche seduta il Nasdaq sta traballando e questa condizione di debolezza per ora sta penalizzando anche i mercati azionari europei. Ecco perché adesso tutti gli occhi sono puntati su questo indice che potrebbe decidere delle sorti di Piazza Affari e del resto dei listini europei.

Grazie alla seduta in recupero del Nasdaq nella giornata di venerdì, le Borse europee e quelle asiatiche hanno approfittato per recuperare del terreno. Nella seduta di venerdì 14 gennaio, gli indici USA aveva chiuso contrastati. Il Dow Jones era sceso di mezzo punto percentuale e l’S&P 500 aveva terminato la seduta praticamente invariato. Tuttavia il Nasdaq aveva chiuso con un rialzo dello 0,6%, dopo una partenza in ribasso.

Oggi l’Euro Stoxx 50 ha guadagnato lo 0,7%, ma la Borsa tedesca deve accontentarsi di un rialzo dello 0,3%. La Borsa di Parigi è salita dello 0,8% mentre il listino di Londra ha guadagnato lo 0,9%. I mercati sembrano apprezzare le difficoltà crescenti del Governo di Boris Johnson, che alcuni analisti politici danno al capolinea.

Sorprendentemente un titolo è esploso al rialzo a Piazza Affari mentre la Borsa riprende l’arrampicata verso il record

A Piazza Affari non sono mancati gli spunti interessanti. L’indice maggiore della Borsa italiana è tornato a salire dello 0,5% e a guardare al record dell’anno. Il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso a 27.688 punti. I prezzi sono partiti bene e durante tutta la seduta si sono mantenuti in positivo.

Tra le blue chip spunta il rialzo di Tenaris, che ha guadagnato il 2,5%, grazie ai giudizi positivi sull’azione di alcune società d’investimento. Ma sul listino spicca l’esplosione rialzista di EEMS. La società sta cambiando pelle. Prima si occupava di pannelli fotovoltaici, ma da qualche tempo è entrata nel mondo dei broker dell’energia. Questa mutazione di core business ha messo le ali al titolo, che da un paio di sedute è letteralmente decollato. Nella prima seduta della settimana l’azione ha guadagnato il 19% chiudendo a 0,186 euro. Nelle ultime due sedute i prezzi sono saliti di quasi il 50%.

