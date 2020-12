Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La musica ha sempre fatto parte della storia dell’uomo. Ma sicuramente, nel corso degli anni, il modo di produrla e di ascoltarla è cambiato drasticamente. Oggi, infatti, si ascoltano brani per lo più sulle piattaforme digitali più in voga del momento. Ma un tempo le cose erano ben diverse. E il modo più comune per ascoltare i propri brani era quello di comprare i vinili che più si amavano. C’è una buona notizia, però, per chi è appassionato di vinili e ancora li conserva gelosamente. Infatti, in molti li hanno in casa senza sapere di possedere una vera e propria fortuna. Ecco di cosa si tratta!

Quali sono i vinili più preziosi?

I vinili da collezione sono un oggetto davvero comune che si trova in moltissime case. Ma non tutti sanno che quelli con degli errori evidenti sono tra i più ricercati. Pare, infatti, che la perfezione non piaccia poi così tanto. E i collezionisti ricercano vinili unici, con un brano sbagliato per esempio, o con un mixaggio dei brani totalmente errato. Sembra incredibile, ma sono proprio questi vinili a valere un piccolo tesoro. E in molti li hanno in casa senza sapere di possedere una vera e propria fortuna. Ecco di cosa si tratta!

Al secondo posto si trovano le prime edizioni di un disco di successo

Dopo i vinili con degli errori che li rendono unici al mondo, si trovano le prime edizioni di dischi famosissime. Uno dei più richiesti sul mercato, per esempio, è il numero 1 del White Album dei Beatles. Si stima che alcuni collezionisti darebbero addirittura 800.000 dollari per ottenerlo. Oppure, si possono ottenere anche 20.000 dollari dalla primissima edizione di God Save The Queen, No Feelings, dei Sex Pistols.

Dunque, bisogna controllare nel proprio appartamento se ci sono questi due tipi di vinili. Bisogna ricordare semplicemente queste categorie per essere sicuri di ricavare un vero e proprio tesoro. Perciò, vinili con errori che li rendono unici e prime edizioni di dischi che hanno fatto la storia della musica. E, anche se non si penserebbe mai, in molti li hanno in casa propria!

