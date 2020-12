Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I cani spesso assumono degli atteggiamenti che i padroni proprio non riescono a capire. Ma, soprattutto, hanno dei comportamenti che per gli uomini possono risultare davvero sgradevoli. In questo articolo, noi del team di ProiezionidiBorsa abbiamo analizzato nel dettaglio proprio questo aspetto. Ma, tornando all’argomento di oggi, c’è una cosa in particolare che l’amico peloso fa e che ai padroni non va proprio giù. Ed è quella di mangiare spazzatura. Ma togliere questa abitudine al proprio animale è davvero semplice. Dunque, ecco come far smettere al cane di rovistare nella spazzatura in poche e semplici mosse.

La prima cosa da fare è tenere l’immondizia fuori portata per il cane

Quando il cane rovista nella spazzatura che è in casa, bisogna porre un rimedio semplice ed efficace. Infatti, basterà rendere il secchio dell’immondizia inaccessibile per lui. Sarà sufficiente riporlo in uno sportello che il cane non potrà aprire. Oppure, in uno sgabuzzino, se la casa ne ha uno, da chiudere a chiave. Un’altra opzione è quella di usare dei secchi che abbiano un coperchio chiuso. In questo modo, l’amico a quattro zampe non avrà modo di aprirlo.

Si possono posizionare degli oggetti accanto alla pattumiera

Un altro metodo è quello di rendere la spazzatura disgustosa anche per il cane. E lo si può fare comprando degli oggetti che andranno installati vicino al secchio. Per esempio, un dispositivo che rilascia aria compressa spaventerà il cane, che non si avvicinerà mai più alla spazzatura! Una piccola avvertenza: questo metodo è efficace con cani che non sono particolarmente ansiosi. Se invece l’animale dovesse soffrire di qualche disturbo legato all’ansia, sarà meglio saltare questo rimedio.

Bisogna sempre tenere il cane occupato

Spesso i cani rovistano nell’immondizia principalmente per noia. Sentendo degli odori molto forti, infatti, si avvicinano al secchio, cercando di occupare il tempo libero mangiando. L’unico modo per dissuaderlo è quello di assicurarsi che faccia abbastanza attività fisica. Quando lo si porta a passeggio, sarà necessario farlo giocare a sufficienza. Si divertirà molto di più così e troverà l’immondizia decisamente meno interessante!

Perciò, ecco come far smettere al cane di rovistare nella spazzatura in poche e semplici mosse!