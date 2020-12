Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Bisogna tornare indietro nel tempo di qualche anno. Non c’è Internet, non esistono ancora i computer portatili di ultima generazione e lo streaming è ancora sconosciuto. Ed ecco che le librerie delle case sono ricche di videocassette. Alcune registrate, altre comprate, altre riciclate. Sono lì, sulle mensole, pronte per essere guardate. Si possono trovare vecchi film d’autore, cult, cartoni animati per bambini. E molti, nonostante i tempi siano cambiati, custodiscono ancora questi oggetti con cura. Ed è la scelta giusta perché se si hanno queste videocassette davvero comuni nelle case, si possiede una fortuna!

Le videocassette stanno tornando di moda?

Tutti sanno molto bene come funzionano le tendenze. Ci sono delle mode che finiscono nel dimenticatoio per alcuni anni, per poi tornare prorompenti. Ed è esattamente ciò che sta accadendo con le videocassette. Le vecchie VHS, infatti, stanno nuovamente spopolando, e sono tanti i collezionisti che vogliono accaparrarsi questo oggetto ormai considerato vintage. Ma ce ne sono alcune che valgono più di altre. Infatti, se si hanno queste videocassette davvero comuni nelle case, si possiede una fortuna. Sarà necessario solo sapere quali sono e poi sarà semplicissimo venderle! Ci sono siti che si occupano in modo sicuro di questo genere di vendite. L’importante è avere accortezza e non cadere in tranelli e truffe.

Ecco quali sono le videocassette che valgono una piccola fortuna

Si partirà, nella lista che noi Esperti di ProiezionidiBorsa stiamo stilando, da alcuni classici che tutti hanno nelle case. E si tratta dei film Disney. Difficilmente in un appartamento non c’è almeno una VHS con un cartone animato di questa etichetta. E il loro valore è davvero alto. Si stima, per esempio, che un classico come il Re Leone potrebbe valere addirittura 1.000 euro, mentre altri come La Bella e La Bestia si aggirerebbero intorno ai 300-400 euro.

Nella classifica, poi, si trovano i cosiddetti B Movie, come Don’t Open The Window o Blood Sister. Anche loro hanno un valore di circa 1.000 euro.

Perciò, se si hanno queste videocassette davvero comuni nelle case, si possiede una fortuna!

