Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come secondo piatto perfetto pure per il pranzo di Natale, ecco la ricetta veloce e gustosissima del pollo in padella alla mediterranea. Ovverosia quella ricetta che, partendo da ingredienti che sono di facile reperibilità, permette di gustare il pollo non solo ben condito per il rituale della scarpetta. Ma anche morbido e gustoso e, quindi, senza mai correre il rischio che sia stopposo.

Supponendo di voler cucinare un chilo di petto di pollo, servono 300 grammi di pomodorini, due spicchi d’aglio, un bicchiere di vino bianco, due cucchiai di capperi, 100 grammi di olive nere denocciolate, olio extravergine di oliva ed un pò di farina per impanare. E infine il sale, in quantità strettamente necessaria, unitamente a del pepe nero macinato e a un trito di erbe aromatiche. Per esempio, il prezzemolo unito alla salvia e al rosmarino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco la ricetta veloce e gustosissima del pollo in padella alla mediterranea

Passando alla preparazione, in una padella capiente si fanno rosolare, in olio extravergine di oliva, i due spicchi d’aglio. Mentre i pomodorini sono stati lavati e tagliati a metà, i capperi sono stati sciacquati. Ed il petto di pollo è stato prima tagliato a fettine sottili, e poi impanato per bene con la farina.

Aggiungere al soffritto aglio e olio, nell’ordine, prima i pomodorini, e poi i capperi e le olive nere denocciolate. Amalgamare bene e cuocere, a fiamma media, per tre minuti per poi mettere a cucinare in padella pure il petto di pollo facendolo rosolare da entrambi i lati.

A questo punto, proseguire con la cottura per altri dieci minuti per poi sfumare con il vino bianco. Aggiungere il sale, per aggiustare i sapori, unitamente al pepe nero macinato.

Il pollo in padella alla mediterranea è ora pronto da servire a tavola ben caldo con una spolverata, su ogni piatto di portata, del trito di erbe aromatiche a base di prezzemolo, salvia e rosmarino.