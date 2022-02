Il rosso è il colore del fuoco e dell’amore. Amato da tantissime donne e considerato di grande femminilità, rappresenta da sempre la tonalità della passione. Non solo sentimenti ed emozioni, il rosso è anche simbolo di eleganza.

Si pensi agli abiti da sera, proprio come quelli delle star, che illuminano le sfilate e sono in perfetto pendant con il red carpet. Dopo i vestiti, il rosso predomina certamente nel make-up. Un rossetto brillante risalta il viso e mette in evidenza labbra di ogni tipo, dalle più carnose alle più sottili.

E dopo il rossetto? Beh, dopo il rossetto c’è lo smalto ovviamente e immancabilmente rosso, anche nelle sue sfumature. C’è chi lo preferisce tendente al bordeaux e chi, invece, preferisce il color fragola. In ogni caso, è il rosso il protagonista del trucco e segno di sensualità e audacia.

Benissimo, ma non è tutto rosa e fiori come speriamo. Infatti, una delle sfide più difficili in fatto di make-up riguarda proprio la rimozione dello smalto. Certo, abbiamo il solvente, i dischetti ad hoc e tutto ciò che vogliamo, ma non basta. In che senso “non basta”? Scopriamolo subito e vediamo come porre rimedio una volta per tutte.

Non serve soltanto il solvente, sarebbe questo il trucchetto segreto per rimuovere lo smalto senza lasciare alcuna traccia

Il problema ha a che fare con i residui di smalto che non vogliono andar via anche dopo vari tentativi. Va bene usare i prodotti ad hoc, ma potrebbe rimanere quell’angolino o quel piccolo segno che resiste e persiste. Le abbiamo provate tutte, qualcuno ha addirittura spremuto alcune gocce di limone sulle unghie. Probabilmente si è avuto anche qualche risultato, ma Noi della Redazione oggi opteremo per un rimedio molto più semplice. Niente creme, cremine e soluzioni della nonna, ma un semplice trucco a cui ricorrere prima di mettere lo smalto. Ebbene sì, prima e non dopo.

Il nostro trucchetto ci richiede un solo prodotto, che probabilmente abbiamo già in casa: lo smalto trasparente. Possiamo utilizzare anche un’altra base, cosiddetta coat, l’importante è che sia di un colore neutro.

Non dobbiamo fare altro che mettere una passata di base coat o smalto trasparente prima di applicare quello colorato. In questo modo, andremo a creare una patina che permetterà di togliere completamente lo smalto, in modo semplice e non aggressivo.

Inoltre, questo trucco consente anche di proteggere le unghie, che evitano così di macchiarsi.

Non serve soltanto il solvente, ecco un piccolo escamotage che ci semplificherà la routine di bellezza.

Approfondimento

Elegante e audace, ecco la tonalità di smalto più chic dell’inverno 2022 per le donne di ogni età