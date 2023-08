5 eccellenti alimenti per fare il pieno di proteine anche senza mangiare carne e pesce risparmiando un sacco di soldi

Sempre più persone, per vari motivi, scelgono di non mangiare più carne e pesce. Alcuni aboliscono dalla loro alimentazione anche latte, formaggi e tutti i loro derivati. Il rischio può essere di non assumere abbastanza proteine. In realtà, esistono numerosi eccellenti sostituiti. Leggi l’articolo per scoprire quali sono questi preziosi alimenti.

In una dieta sana ed equilibrata non dovrebbero mai mancare i macro nutrienti, ovvero carboidrati, grassi e proteine. Molto importanti, sono poi anche le fibre, le vitamine e i sali minerali. Chi segue un regime vegetariano – o l’ancora più restrittivo regime dietetico vegano – può rischiare di non assumere sufficienti quantità di proteine. Co sì in genere si tende a pensare. Ma ne siete davvero sicuri? Chi l’ha detto che le proteine sono presenti soltanto nelle bistecche e nei filetti di pesce? Ci sono validissime alternative tra cui poter scegliere.

5 eccellenti alimenti per fare il pieno di proteine senza mangiare carne

Cominciamo dalla grande famiglia dei legumi. Ceci, fagioli, piselli, e lenticchie, ma anche soia, lupini e tutti i loro derivati, contengono ottimi quantitativi di proteine, così come anche di zinco, ferro, vitamine del gruppo B e fibre.

I legumi sono un alimento molto versatile. Li possiamo utilizzare praticamente tutto l’anno. In inverno sono ideali da aggiungere a zuppe e vellutate. In estate sono invece molto indicati per realizzare fresche insalatone. Senza dimenticare che i ceci sono l’ingrediente base per realizzare l’hummus, la gustosissima specialità mediorientale da gustare spalmata su crostini o pane morbido, tipo piadina. Se i legumi secchi sono un po’ complicati perché richiedono un lungo ammollo in acqua. Quelli precotti in scatola sono comodissimi e, tra l’altro, anche molto economici.

Le preziose proprietà della frutta secca

Anche la frutta secca è un’ottima fonte proteica. Ma non solo. È infatti ricca anche di Omega 3. i grassi buoni che favoriscono l’abbassamento dei livelli di colesterolo LDL (quello cattivo) nel sangue. Inoltre, mandorle, noci, arachidi, pistacchi, nocciole ed anacardi apportano anche vitamine, fibre e minerali. L’importante è mangiare la frutta secca al naturale, non tostata e priva di sale e/o zucchero. Un praticissimo snack molto salutare.

Tofu, tempeh e seitan

Eccellenti sostituiti della carne sono anche il tofu e il tempeh. Entrambi derivano dalla soia. Dalla consistenza molliccia, il tofu viene definito un “formaggio vegetale”. Dal sapore neutro, si presta per svariate ricette, dolci e salate. Oltre a contenere 15gr di proteine ogni 100 gr di prodotto, è anche senza colesterolo.

Dal canto suo, invece, il tempeh è considerato l’equivalente della carne, per via della consistenza molto simile. Ottenuto da una particolare lavorazione dei fagioli di soia, ha un sapore più deciso del tofu. 100 gr contengono 18 gr di proteine vegetali.

Ancor più ricco di proteine è il seitan (24,7 gr di proteine ogni 100 gr di prodotto). Ottenuto dal glutine del grano, ricorda molto la carne bianca. Poiché il seitan non contiene lisina, un aminoacido essenziale, va sempre assunto insieme ad un altro sostituto della carne.

Ecco quindi 5 eccellenti alimenti per fare il pieno di proteine in maniera del tutto vegetale! E inoltre i loro costi sono molto inferiori a quelli della carne e del pesce. Basta guardare i prezzi. Quindi, anche il risparmio è assicurato.

