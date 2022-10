Come preparare uno strudel di mele facilissimo con la pasta sfoglia già pronta

Lo strudel di mele è una ricetta antica ma che continua a riscuotere tantissimo successo tra le persone. In assoluto si tratta di uno dei dolci più veloci da preparare, ideale quando abbiamo invitati a pranzo e poco tempo per cucinare.

Nel tempo sono nate tantissime varianti dello strudel, non solo dolci, ma anche salate e ripiene formaggi e verdure.

Oggi, però, scopriremo come preparare uno strudel dolce molto semplice e fatto in maniera casereccia, come facevano le nonne.

Aggiungeremo della buonissima marmellata di albicocche, semplice da preparare anche usando pochissimo zucchero. Poi renderemo il nostro dolce croccante, grazie alla granella di nocciole e dell’uvetta saporita e fragrante. Ecco quali ingredienti dovremo usare per la nostra ricetta di oggi.

Come preparare uno strudel di mele con marmellata e noci

1 rotolo di pasta sfoglia;

4 cucchiai di marmellata di albicocche;

3 mele;

30 g di zucchero di canna;

20 g di granella di nocciole;

30 g di uvetta;

1 uovo;

Zucchero a velo q.b.

Per prima cosa, dovremo mettere a bagno la nostra uvetta, per farla reidratare bene.

Passiamo poi alle mele, che dovremo sbucciare, privare di torsolo e semi e poi tagliare a pezzetti. Per sentire i pezzi di mela quando addenteremo lo strudel, consigliamo di creare dei pezzetti di circa 1,5 cm.

Farcire lo strudel

Mettiamo i nostri pezzi di mela in una ciotola, e qui versiamo anche lo zucchero di canna, e mescoliamo bene. Poi aggiungiamo anche l’uvetta, che avremo già strizzato bene e asciugato con un panno asciutto.

Mescoliamo bene i 3 ingredienti, e poi passiamo alla farcitura del nostro strudel.

Ecco come chiudere la pasta sfoglia

A questo punto, dovremo prendere la nostra pasta sfoglia, aprirla e bucherellarla con una forchetta. Poi la spennelleremo con la marmellata di albicocche, aiutandoci con un cucchiaio.

Dovremo ricoprire bene tutta la superficie della sfoglia con la nostra marmellata, e poi potremo farcirla.

Per farlo, verseremo le mele mischiate con zucchero di canna e uvetta nel centro della sfoglia. Qui faremo cadere a pioggia la nostra granella di noci, e poi chiuderemo i lati dello strudel a mo’ di libro.

Sigilleremo i bordi della pasta, schiacciandoli bene con una forchetta. Poi dovremo spennellare tutto lo strudel con un uovo, che avremo precedentemente sbattuto all’interno di una ciotolina.

Bucherelliamo la superficie dello strudel, e poi foderiamo una teglia con della carta forno. Qui metteremo il nostro strudel, e inforneremo il tutto in forno statico preriscaldato a 200 °C per 35 minuti. Ecco come preparare uno strudel di mele con ingredienti semplici e gustosi.

Quando sarà cotto, lo spolvereremo con dello zucchero a velo e potremo finalmente gustare il nostro buonissimo dolce.