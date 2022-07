L’estate è più generosa delle altre stagioni nel donarci infinite varietà di frutta e verdura. Peperoni, zucchine, melanzane sono dolcissimi e ricchi di sapore e ci permettono di variare in cucina e di realizzare piatti dal sapore prelibato. Le melanzane in particolare sono la base di preparazioni gustose e delicate. Noi, invece che grigliate o alla pizzaiola, abbiamo scelto un contorno semplicissimo e facile da preparare ma che ci sorprenderà con la sua bontà.

Scegliamo la tonda viola o l’ovale nera

Per il nostro contorno sceglieremo, tra le tante varietà di melanzane, la tonda viola che ha un sapore delicatissimo e non amaro. Ma se ci piace un sapore più deciso possiamo orientarci verso l’ovale nera che è la melanzana più diffusa e ha una bella polpa con pochissimi semi.

Ingredienti

3 melanzane;

100 g di farina;

½ bicchiere d’acqua;

sale q.b.;

olio per friggere;

Parmigiano grattugiato q.b.;

1 mozzarella;

100 g di prosciutto cotto.

Invece che grigliate o alla pizzaiola ecco come cucinare le melanzane in modo facile e veloce per un golosissimo contorno estivo

Per cominciare puliamo e laviamo le melanzane, poi ricaviamone delle fette di circa mezzo centimetro di spessore. Saliamole leggermente e lasciamole riposare per circa mezz’ora perché perdano l’amaro. Nel frattempo prepariamo una pastella leggera versando in una ciotola la farina e un grosso pizzico di sale e aggiungendo l’acqua a filo. La pastella non deve essere troppo dura ma deve mantenere una consistenza leggera. Pur formata da due soli ingredienti permette di dare al fritto una particolare croccantezza. Trascorsa una mezz’ora laviamo velocemente le melanzane e le asciughiamo con un canovaccio pulito o con carta assorbente.

In una padella dai bordi alti scaldiamo l’olio per friggere e quando è a temperatura tuffiamo velocemente le melanzane nella pastella e poi nell’olio bollente. Facciamo cuocere le fette da entrambi i lati per pochi minuti e poi le scoliamo con un mestolo forato disponendole su carta assorbente da cucina perché perdano l’olio in eccesso. Ora poniamo metà delle fette in una teglia larga rivestita di carta da forno e le ricopriamo con una fettina di prosciutto cotto e una di mozzarella. Infine sovrapponiamo le rimanenti fette di melanzane. Spolverizziamo con Parmigiano grattugiato e inforniamo a 200 gradi per 10 minuti o fino a quando si formerà una bella crosticina croccante.

Il vantaggio di questo contorno è quello di poterlo preparare in anticipo e passarlo in forno per la doratura all’ultimo minuto. È perfetto se abbiamo ospiti.

