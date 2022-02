In attesa del nuovo consiglio di amministrazione le azioni Generali Assicurazioni rimangono in standby. I livelli da monitorare

Negli ultimi mesi si è parlato molto spesso della lotta in corso per il controllo di Generali Assicurazioni. La partita decisiva si giocherà il 29 aprile quando si svolgerà l’assemblea degli azionisti che prevede l’approvazione del bilancio d’esercizio della capogruppo al 31 dicembre 2021 e la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

L’attesa per questo importantissimo evento è chiaramente visibile dal grafico dove si può notare la lunghissima fase laterale che sta andando avanti dal settembre 2021. Quindi, in attesa del nuovo consiglio di amministrazione le azioni Generali Assicurazioni rimangono in standby.

Quali sono i livelli da monitorare in chiusura di settimana?

Come si vede dal grafico, il supporto alla base dell’intervallo che racchiude le quotazioni si trova in area 17,415 euro. La parte superiore, invece, è rappresentata dalla resistenza in area 19,100 euro (II obiettivo di prezzo).

La rottura della resistenza aprirebbe le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 23,51 euro, massima estensione della proiezione rialzista. Qualora, invece, si dovesse andare al ribasso l’obiettivo più vicino si trova in area 14,689 euro (I obiettivo di prezzo). Tuttavia, solo la rottura di questo livello in chiusura di settimana farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso. In questo caso le quotazioni di Generali Assicurazioni potrebbero ritornare in area 10 euro.

La valutazione del titolo Generali Assicurazioni

Un dato a favore della sottovalutazione di Generali Assicurazioni c’è un rapporto prezzo/utili a 10,33 per il 2021 e 9,89 per l’esercizio 2022, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli di guadagno.

Punto di forza di Generali Assicurazioni è anche il rendimento del suo dividendo. Allo stato attuale, infatti, si aggira intorno al 5,5%. Inoltre per i prossimi anni è visto in crescita. C’è, poi, un altro aspetto da non trascurare. Il pay-out in dividendi è di circa il 60%, lasciando ampio margine per sostenere una politica dei dividendi così generosa.

Per concludere questa parte dedicata alla valutazione del titolo riportiamo il consenso medio degli analisti che risulta essere accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 7,5% circa.

Il titolo Generali Assicurazioni (MIL:G) ha chiuso la seduta del 18 febbraio a quota 18,54 euro in ribasso dello 0,38% rispetto alla seduta precedente.

