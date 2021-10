Mancano pochi giorni alla fine di ottobre e per alcuni segni zodiacali è arrivato il momento di tirare le somme di questo mese. Per alcuni non è stato certamente un periodo positivo.

Infatti, l’oroscopo aveva già previsto un ottobre molto turbolento per le finanze di questi 3 segni zodiacali.

Per altri invece, è stato un mese tutto sommato buono, ricco di novità e di opportunità che hanno dato un po’ di respiro. Per alcuni di essi, questo periodo magico probabilmente durerà fino a fine ottobre, come vedremo tra poco.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Infatti, è in arrivo una bella botta di fortuna per questi segni zodiacali nell’ultima parte di ottobre

Ottobre è sicuramente iniziato con il piede giusto per i segni della Bilancia e dell’Acquario.

Per i primi, l’influenza di Marte è stata e sarà cruciale soprattutto nei rapporti interpersonali e nel lavoro.

Questo trend positivo, infatti, continuerà anche in questi ultimi giorni del mese, con la congiunzione di Mercurio che garantirà stabilità economica e finanziaria. È il momento perfetto, quindi, per intraprendere nuovi progetti e capitalizzare gli investimenti.

Stesso discorso vale anche per l’Acquario, influenzato positivamente da Giove e Saturno. La sorte sorriderà a quelli nati sotto questo segno, soprattutto nell’ambito professionale.

Per chi cerca lavoro, infatti, è questo il momento giusto per proporsi a nuove aziende. Chi ha le carte in regola e le giuste capacità, verrà sicuramente premiato con una bella assunzione.

Per chi possiede già un lavoro stabile, questi giorni potrebbero essere l’occasione per chiedere un aumento di stipendio.

Sarà importante sfruttare questo periodo, anche perché Bilancia ed Acquario saranno baciati dalla fortuna anche a novembre insieme ad altri segni.

Segni di fuoco e di aria

Quest’ultima settimana e mezzo di ottobre sarà positiva anche per il segno del Sagittario e per quello dei Gemelli. Infatti, avevamo già anticipato che ci sarebbero stati soldi e fortuna per questi segni zodiacali durante tutto l’autunno.

Per il Sagittario è arrivato il momento di vivere i rapporti con più leggerezza e tranquillità, lasciandosi scivolare ansie e preoccupazioni. L’influenza di Marte sarà fondamentale in questo senso, ma non solo. Infatti, anche in ambito lavorativo ci potrebbero essere delle promozioni a ruoli decisamente più remunerativi.

Anche per i Gemelli, l’influenza di Marte e Mercurio garantirà un aumento dei flussi di denaro, magari con qualche vincita inaspettata. Soprattutto nell’ultima settimana, tra il 25 ed il 31 ottobre, potrebbero arrivare delle nuove opportunità professionali da afferrare al volo.

Per concludere, spazio anche ad un segno di acqua

Quindi è in arrivo una bella botta di fortuna per questi segni zodiacali nell’ultima parte di ottobre.

Un altro segno, però, che sarà particolarmente fortunato in questi giorni è il Cancro.

L’arrivo del Sole nella sfera d’influenza porterà nuova forza ed energia da investire nel lavoro e nei rapporti di coppia. Sarà quindi un periodo decisamente proficuo e ricco di successi, con l’inizio di nuove collaborazioni e progetti stimolanti.