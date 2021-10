Con l’arrivo dell’autunno sono arrivati anche i primi freddi in moltissime città italiane e sono tanti in attesa di accendere i riscaldamenti. Ma prima di azionarli è necessario avere determinate accortezze e seguire delle piccole operazioni di manutenzione ordinaria. Infatti bastano 3 accorgimenti prima di accendere i riscaldamenti per avere una casa calda e accogliente senza sorprese. Inoltre è bene ricordare che alcuni controlli sono necessari per avere un impianto di riscaldamento sicuro e a norma di legge.

Ecco l’importanza di un ambiente caldo e accogliente

Avere una casa calda ad accoglierci dopo una lunga giornata al lavoro o comunque dopo il freddo preso in giro è fondamentale per ognuno. Manutenere correttamente e prima ancora scegliere al meglio gli impianti per il nostro ambiente domestico è importantissimo per non ricevere brutte sorprese anche in bolletta. A tal proposito, queste sono le regole per risparmiare in bolletta, se si utilizza un climatizzatore.

Inoltre avere riscaldamenti ben funzionanti e con le temperature giuste è fondamentale, oltre che dal punto di vista economico, soprattutto per la salute. Infatti, gli sbalzi di temperatura sono i nemici peggiori del nostro benessere perché possono determinare raffreddori, mal di gola e influenza.

La temperatura ideale in casa, in inverno, dovrebbe essere intorno ai 19-22 gradi a seconda degli ambienti. In particolare, in cucina la temperatura potrebbe aggirarsi intorno ai 18 gradi perché è la camera più frequentata e dove si accendono forno e fornelli.

Mentre in camera da letto anche intorno ai 16 gradi, se non ci sono bambini piccoli. Ciò perché, di notte, con le coperte si rischierebbe di avere troppo caldo e compromettere il sonno. Ovviamente, nel caso in cui ci siano neonati o bambini piccoli, le temperature potrebbero essere leggermente più elevate.

Bastano 3 accorgimenti prima di accendere i riscaldamenti per avere una casa calda e accogliente senza sorprese

Pertanto prima di attivare i riscaldamenti è necessario pulirli in maniera approfondita per eliminare la polvere. Magari con l’aiuto dell’aspirapolvere si può eliminare la polvere dai punti non raggiungibili da un panno.

Sarà poi importante sfiatarli per far uscire eventuali bolle d’aria. Dovrà pertanto mettersi una bacinella sotto alla manopola di sfiato che si trova all’estremità del termosifone e aprire lentamente le valvole. A questo punto far uscire tutta l’aria fino a quando uscirà anche l’acqua. Questa operazione è molto importante per la buona resa del radiatore e per un più basso consumo.

Altra operazione necessaria è controllare la caldaia. Si ricorda infatti che questo controllo è richiesto anche dalla legge. Pertanto ogni anno bisogna fare la cosiddetta revisione della caldaia, ovvero il controllo del funzionamento generale dell’impianto.

