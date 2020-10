Il team di ProiezionidiBorsa avverte i Lettori che è in arrivo un aumento di 83 euro sullo stipendio dei dipendenti pubblici. L’ultimo incremento della retribuzione mensile risale al triennio 2016-2018 quando i lavoratori hanno ricevuto all’incirca 85 euro lordi. Nell’articolo “Quanto è lo stipendio minimo 2020?” abbiamo individuato la soglia più bassa di retribuzione cui il lavoratore ha diritto. Lo stipendio del dipendente dovrebbe aumentare con l’avanzare degli anni in base agli scatti di anzianità. Può succedere infatti che a causa del blocco dei contratti i dipendenti pubblici non ricevano alcun aumento di stipendio. Ad ogni rinnovo di contratto invece segue un incremento salariale che nel triennio 2016-2018 è stato inferiore a 90 euro lordi.

La Legge di Bilancio 2021 ha messo in campo risorse economiche di oltre 400 milioni di euro per l’incremento degli stipendi. Dalle previsioni della Confsal-Unsa risulta che l’aumento sarebbe pari al 4,19% pertanto corrisponderebbe a 112 euro lordi. Tale somma di denaro sarebbe reale se lo stanziamento del Governo servisse unicamente a finanziare incremento della retribuzione tabellare. In realtà, a giudizio dei sindacati nel fondo di 3,8 miliardi di euro che lo Stato ha destinato alle buste paga rientrano anche altre voci di spesa che non riguardano gli stipendi. Secondo le previsione dei sindacati, molto più realisticamente, è in arrivo un aumento di 83 euro sullo stipendio dei dipendenti pubblici. E ciò perché nello stanziamento governativo rientrano 210 milioni da destinare al trattamento dei miliari, 250 all’elemento perequativo e 310 all’indennizzo di vacanza.

In arrivo un aumento di 83 euro sullo stipendio dei dipendenti pubblici

A giudizio del Ministro dell’Economia Gualtieri lo stanziamento governativo garantirà un incremento del 4% e quindi 112 euro lordi in più in busta paga. Ma i sindacati sono del parere che anche questa volta l’aumento non supererà quello del triennio 2016-2018. Anzi potrebbe addirittura attestarsi su una cifra leggermente inferiore e ammontare a soli 83 euro lordi perché le risorse economiche a disposizione avranno altra destinazione. Si potrebbe parlare di un aumento di oltre 100 euro solo nella misura in cui l’intero finanziamento riguardasse unicamente lo stipendio tabellare. Ma in realtà così non sarà perché si prevede piuttosto il frazionamento dello stesso in più voci di spesa.