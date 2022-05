Maggio è solitamente uno dei mesi più particolari dell’anno. Infatti, essendo a cavallo tra la primavera e l’estate, esso è caratterizzato da profondi cambiamenti, sia positivi che negativi. Insomma, non si sa mai cosa aspettarsi da questi 31 giorni, tanto che molti preferirebbero saltarli e passare direttamente a giugno e all’estate.

Anche secondo l’oroscopo, in questo periodo bisogna restare in guardia, perché gli imprevisti potrebbero essere dietro l’angolo. Infatti, come vedremo, alcuni segni zodiacali avranno una fortuna sfacciata già nella prima settimana, ma non durerà per tutti.

Un segno di Aria favorito dagli astri

Il mese di maggio partirà veramente alla grande per i nati sotto il segno dei Gemelli. Questo perché sarà ancora viva e presente l’influenza positiva di Mercurio e dell’eclissi di Sole, entrambi avvenuti negli ultimi giorni di aprile. Questo meraviglioso cielo, che accompagnerà i Gemelli almeno fino a metà maggio, porterà quindi grande fortuna in tutti gli ambiti della vita.

Dal punto di vista lavorativo si assisterà ad un forte incremento dei guadagni, soprattutto per chi opera nella ristorazione e nel settore turistico. Finalmente, dopo un periodo nero causato anche dalle misure restrittive, si ritornerà a lavorare a pieno ritmo. Questa ripresa porterà, inoltre, una rinnovata serenità nel nucleo familiare e nel rapporto di coppia.

In arrivo soldi a bizzeffe per questi 3 segni zodiacali che inizieranno il mese di maggio con il botto, ma occhio alle complicazioni

Un altro segno zodiacale che sarà particolarmente fortunato nella prima settimana di maggio sarà il Cancro. Nei prossimi giorni, infatti, potrebbe arrivare una discreta vincita in denaro che permetterà, quantomeno, di pagare un po’ di spese. Tuttavia, come abbiamo già anticipato in un altro articolo, la festa potrebbe durare poco. Infatti, già dopo il prossimo weekend, potrebbe abbattersi su questo segno un’ondata di sfortuna e iella davvero terrificante. Quindi, il consiglio è di non tirare troppo la corda con il gioco e di tentare la fortuna in un altro momento più propizio. Il rischio potrebbe essere infatti quello di accanirsi e perdere tutto.

Oltre a Gemelli e Cancro, sono in arrivo soldi a bizzeffe anche per i nati sotto il segno del Capricorno. I primi giorni di maggio, infatti, saranno veramente favorevoli per il bilancio economico, soprattutto per liberi professionisti e commercianti. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, invece, si riscontrerà un netto miglioramento dei rapporti interpersonali tra colleghi e con il datore di lavoro.

Tuttavia, non tutto è oro ciò che luccica. Infatti, per il Capricorno, maggio potrebbe essere un mese devastante dal punto di vista dei sentimenti. Ben presto potrebbero arrivare litigi ed incomprensioni che incrineranno il rapporto di coppia e destabilizzeranno anche il resto delle attività. Sarà importante, quindi, cercare di non portare al lavoro le polemiche e le tensioni accumulate a casa, perché potrebbero compromettere le prestazioni e la produttività.

