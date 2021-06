La frutta è una delle prime cose che ci vengono in mente se pensiamo all’estate. E dato che l’estate è alle porte, anche le grandi scorpacciate di frutta stanno per tornare.

Quasi tutti amano quelle grandi macedonie da gustarci in riva al mare. Un gelato fresco con qualche pezzetto di frutta da mangiare le sere ventilate d’agosto.

D’estate mangiamo grandi quantità di frutta e di solito gettiamo tutti i noccioli e i semi che stanno all’interno. Consideriamo tutti i semi e i noccioli come degli scarti che non ci serviranno a nulla.

Oggi invece scopriamo l’utilizzo inaspettato dei noccioli delle ciliegie ad esempio.

Vediamo quindi perché non ci verrà mai più in mente di buttare i noccioli delle ciliegie dopo aver scoperto che possiamo usarle in questo modo a cui pochissimi pensano.

La salsa per il barbecue

In pochi sanno che con i noccioli delle nostre amate ciliegie possiamo riuscire a creare delle salse perfette per condire sia carne sia il pesce.

Soprattutto d’estate la maggior parte delle persone comincia a tirare fuori e spolverare i barbecue per fare grandi grigliate con gli amici.

La salsa che riusciamo ad ottenere è perfetta da accostare ai piatti principali di queste serate.

Vediamo come fare.

Procedimento

Saranno necessari circa 3 o 4 kg di noccioli di ciliegie. Quando avremo mangiato abbastanza ciliegie e ottenuto i loro noccioli mettiamoli in un contenitore e versiamo insieme una tazza di vino rosso.

Poi dobbiamo aggiungere anche una tazza d’acqua e una tazza di zucchero.

Mescoliamo e facciamo cuocere tutto in un pentolino a fuoco lento.

Mettiamo poi la nostra salsa in frigo a riposare tutta la notte. Il giorno dopo filtriamo il tutto e otterremo così la nostra salsa protagonista delle nostre grigliate. Ecco quindi che non ci verrà mai più in mente di buttare i noccioli delle ciliegie dopo aver scoperto che possiamo usarle in questo modo a cui pochissimi pensano.

Approfondimento

