Sono in arrivo pensioni INPS più alte a settembre per molti contribuenti italiani. A fornirci indicazioni precise intervengono gli esperti in materia previdenziale della nostra Redazione. La sorte dei pensionati italiani sembra vacillare a seguito dell’epidemia da Covid-19. Da più parti giungono voci relative ad eventuali tagli che sarebbero necessari per far fronte all’attuale emergenza economica. Dall’Europa arrivano richieste precise e pressioni affinché il Governo italiano riveda la spesa pensionistica e tagli le risorse finanziarie da destinare ai pensionati.

Contrariamente a quanto si vocifera sono in arrivo pensioni INPS più alte a settembre per molti contribuenti. Nell’articolo “Aumento delle pensioni INPS da 25,83 a 136 euro al mese in base all’età” troverete informazioni sugli scaglioni dell’incremento. Esiste difatti la possibilità di ricevere le maggiorazioni sociali quando il contribuente percepisce un assegno pensionistico molto basso. In tutti gli altri casi e, nello specifico, a settembre prossimo i pensionati riceveranno un aumento del rateo mensile a seguito del rimborso IRPEF. Allo stesso modo, per alcuni contribuenti giungeranno purtroppo dei tagli che derivano dall’obbligo di versare le imposte.

In arrivo pensioni INPS più alte a settembre per molti contribuenti

Molti pensionati italiani percepiranno un assegno più consistente a settembre perché gli verrà riconosciuto il rimborso IRPEF. Ciò perché dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi arriva il conguaglio e l’eventuale liquidazione dei rimborsi. Al contrario, ad alcuni contribuenti toccherà l’onere di restituire somme di denaro e ciò avverrà tramite diretta decurtazione dall’assegno di settembre.

L’assegno più alto o più basso dipenderà pertanto dal conguaglio del modello 730. Il contribuente che ha versato meno imposte di quanto avrebbe dovuto maturerà un debito da onorare anche a rate entro novembre prossimo. I pensionati più fortunati riceveranno invece il rimborso IRPEF direttamente nell’assegno di settembre 2020. Ricordiamo tuttavia che a ricevere un rateo più alto saranno i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 15 luglio scorso.