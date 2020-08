Dopo un periodo di crisi il Leone di Trieste è pronto a tornare a ruggire a Piazza Affari: gli obiettivi rialzisti di Generali Assicurazioni, infatti, sono molto interessanti e prospettano guadagni importanti per gli investitori.

L’ottimismo che si evince dall’analisi grafica e previsionale, però, non è condiviso dagli analisti. Il consenso medio, infatti, è Hold con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa.

Guardando i fondamentali del titolo, invece, le quotazioni attuali sono in linea con le aspettative.

l Leone di Trieste è pronto a tornare a ruggire a Piazza Affari: gli obiettivi rialzisti di Generali Assicurazioni secondo l’analisi grafica e previsionale

Generali Assicurazioni (MIL:G) ha chiuso la seduta del 18 agosto a quota 13,14€ in rialzo dell’1,58% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista su tutti i time frame considerati. In particolare sul time frame mensile sono ormai cinque mesi che stazionano stabilmente sopra l’importante area di supporto 12,5€/12,6€. Fino a quando questo supporto reggerà rimangono intatte le probabilità che si raggiunga il I° obiettivo di prezzo in area 16,2€. Una chiusura mensile sopra questo livello, poi, aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino in area 22,2€, mentre la massima estensione del rialzo si trova in area 28,2€. C’è, quindi, un potenziale rialzista del 113%.

Per avere, però, il polso continuo della situazione si consiglia di monitorare anche il time frame settimanale e i livillli di supporto e resistenza riportati sul grafico.

Un’operazione di trading di breve respiro

Per chi ama il trading di breve si potrebbe entrare subito sul titolo con obiettivo in area 13,5€. In questo caso lo stop andrebbe fatto scattare nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 12,8€.

