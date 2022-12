Addio disoccupazione agricola per milioni di braccianti e operai del settore agricolo

La platea di soggetti interessati è di circa 900.000 addetti solo nel settore agricolo. Ed 1/3 circa sono donne. Ripetiamo che si tratta dei braccianti agricoli impegnati nei campi. Un lavoro spesso temporaneo ed occasionale e legato a colture e raccolti solo in determinati periodi di anno. Con il ritorno dei voucher, adesso questi lavoratori potrebbero venire tranquillamente pagati tramite i buoni e restando perfettamente in regola. Ma questo vuol dire addio disoccupazione agricola per milioni di braccianti a cui verrebbe meno quella assunzione che oltre a renderli, anche se a termine, lavoratori dipendenti, li metteva nelle condizioni di godere di un privilegio.

Si tratta del diritto a godere della disoccupazione INPS . Per loro quindi potrebbero venire meno i diritti che un’assunzione a regola d’arte offre, tra cui proprio l’indennità di disoccupazione agricola. E solo chi è del settore sa bene gli effetti che l’indennità di disoccupazione agricola ha dal punto di vista reddituale per soggetti che effettivamente, e non per colpa loro, lavorano solo per un determinato periodo all’anno che in genere non supera i sei mesi.