In questo periodo storico che stiamo vivendo, oltre ai numerosi disagi e difficoltà cui siamo stati chiamati ad affrontare, qualche aspetto positivo c’è. Tra questi, abbiamo imparato tantissime cose delle tecniche del “fai da te”. Dal dilettarsi in cucina ai lavori più grandi di manutenzione casa, al prendersi cura del corpo e dei capelli, senza aiuti di parrucchieri ed estetiste.

Ed ecco che molti, non si sono fermati alla semplice piega, ma sono andati oltre, fino a dilettarsi con il colore dei capelli. La Redazione, quest’oggi, illustra brevemente come risolvere gli inconvenienti della tinta “fai da te”. Infatti, gli inconvenienti della tinta fai da te sono dietro l’angolo. Quando si fa la tinta a livello domestico, capita frequentemente di macchiare pelle e tessuti. Ecco, quindi, svelati i trucchi incredibili per rimuovere le difficilissime macchie di tintura dai vestiti.

Ad ogni modo, il primo consiglio e più scontato da seguire, quando si decide di fare la tinta a casa, usare dei vestiti vecchi! Le macchie di tintura dai vestiti, sono le più ostinate, tuttavia, con qualche rimedio della nonna, non sono impossibili.

Ecco svelati i trucchi incredibili per rimuovere le difficilissime macchie di tintura dai vestiti

Come nell’articolo “Tantissimi hanno capito l’importanza di pulire le scarpe con questi ingredienti che abbiamo in casa”, è opportuno provare su un angolino nascosto dell’abito. Ciò per evitare di rovinare il capo.

Il primo rimedio, classico, è il limone. Strofinare una fetta di limone sulla macchia, oppure fare un mix di succo di limone con acqua tiepida. Lasciare agire per qualche minuto e poi procedere al consueto lavaggio. Questo rimedio è adatto soprattutto quando la macchia di tinta è chiara.

Altro rimedio, è il bicarbonato di sodio. Ma bisogna fare attenzione a non sbiancare il capo d’abbigliamento. Basterà spargerne un po’ sulla macchia e lasciarlo agire per una decina di minuti. Dopo procedere immergendo il capo in una bacinella di acqua tiepida con bicarbonato e poi procedere al lavaggio abituale. Questo rimedio è adatto alle macchie di tinta scura.

Le macchie di tinta rossa sono le più difficili da rimuovere, ma con un po’ di aceto di mele, da far agire, almeno per un paio d’ore, la macchia andrà via.

Il consiglio? Come nell’articolo “Ecco i rimedi geniali e facilissimi per smacchiare velocemente le nostre tovaglie”, è quello di agire subito, senza aspettare che la macchia si asciughi.