Come già scritto in un precedente report, il potenziale del titolo è enorme. Adesso la chiusura di aprile potrebbe far esplodere al rialzo le azioni di Iniziative Bresciane, di questo aspetto, però, ci occuperemo nella prossima sezione.

Adesso concentriamoci sulla valutazione del titolo secondo i fondamentali e le indicazioni degli analisti. Nel promo caso, le azioni Iniziative Bresciane risultano essere sempre sottovalutate con un range di sottovalutazione che oscilla tra il 20% e il 50%. Secondo gli analisti, invece, il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 10%.

Un altro aspetto interessante di Iniziative Bresciane è il rendimento del suo dividendo che si aggira intorno al 4%.

La chiusura di aprile potrebbe far esplodere al rialzo le azioni di Iniziative Bresciane: Le indicazioni dell’analisi grafica

Iniziative Bresciane (MIL:IB) ha chiuso la seduta del 26 aprile in rialzo rispetto alla seduta precedente, a quota 18,4 euro.

La tendenza in corso è rialzista sia nel medio (settimanale) che nel lungo periodo (mensile) con obiettivi molto interessanti soprattutto in quest’ultimo caso. Come si vede dal grafico mensile, infatti, le quotazioni sono dirette verso l’obiettivo in area 22,2 euro (I obiettivo di prezzo). Questo livello è molto importante in quanto rappresenta anche la massima estensione rialzista sul time frame settimanale.

Lo scenario più probabile per i prossimi mesi, quindi, dovrebbe essere il seguente. Rialzo fino in area 21/22 euro, dopo di che il rialzo dovrebbe lasciare spazio a un ritracciamento prima di una nuova ripartenza al rialzo verso area 40 euro.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 17,3 euro potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile