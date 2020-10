Tra le misure urgenti previste per sostenere le categorie colpite dalle ultime limitazioni del DPCM è compresa anche quella che prevede una diminuzione dell’IMU. Secondo il Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 78 del decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104, modificato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per l’anno 2020, sarà possibile non pagare la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU).

La misura nel decreto Ristori

Nel dettaglio, con il decreto Ristori, approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, la seconda rata dell’IMU 2020 è cancellata ma non per tutti.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

In arrivo la cancellazione della seconda rata IMU, ecco chi non paga. Le categorie interessate

Ovviamente, tale disposizione di legge è atta a favorire alcune categorie di lavoratori che con le più aspre restrizioni del DPCM hanno subito maggiormente gli effetti negativi della crisi economica. Dunque, la cancellazione della seconda rata dell’IMU non è prevista per tutti ed il beneficio non potrà essere applicato per tutti i tipi di immobile.

Requisiti e destinatari

Gli immobili presi in considerazione del decreto sono quelli dedicati allo svolgimento delle attività produttive. Tale provvedimento era già stato messo in campo ad agosto. Prevista, infatti, già dall’estate l’eliminazione della tassa per le strutture dedicate al turismo e ad attività di aggregazione e cultura come cinema e teatri. Con la modifica del 27 ottobre, la misura descritta si estende anche agli immobili chiusi anticipatamente o totalmente a causa del “coprifuoco” delle ore 18.

Ai titolari di Partita IVA si aggiungono, così, anche i titolari di ristoranti, pizzerie, bar, palestre e scuole di danza e tutti coloro costretti a chiudere le attività commerciali prima del solito. Riassumendo, è prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU per tutti coloro che sono proprietari dell’immobile e gestori di attività nello stesso immobile.

Se “In arrivo la cancellazione della seconda rata IMU, ecco chi non paga” è stato utile al Lettore, si consiglia anche “Affitti agevolati per queste categorie di lavoratori grazie al decreto Ristori“.