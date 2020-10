Più soldi in busta paga dal 2021: ecco per chi

La busta paga nel 2021 sarà ricca di novità e soprattutto molti lavoratori guadagneranno di più. La misura inserita nella manovra 2021 riguarda il taglio del cuneo fiscale, che premia alcune categorie di lavoratori con più soldi in busta paga. Ecco per chi e di quanto sarà l’aumento.

Più soldi in busta paga dal 2021: in base alle fasce di reddito

Il taglio del cuneo fiscale comprenderà anche la fascia di reddito tra i 28mila euro e i 40mila euro. Si stima un beneficio compreso tra l’1 e il 4,7 per cento annuo.

Inoltre, l’aumento in busta paga dipenderà molto dal contratto di lavoro (CCNL) e dall’inquadramento.

Questa misura non è nuova, era già allo studio l’estate scorsa con l’obiettivo di sostituire il bonus Renzi di 80 euro con il bonus lavoro di 100 euro per i redditi fino a 28mila euro. Dal 1° luglio 2020 un beneficio simile è stato riconosciuto ai lavoratori, con un aumento in busta paga di 100 euro, ridotto progressivamente in base al reddito.

Un aumento fino a 1.100 euro all’anno

La novità inserita nella manovra 2021 allarga la platea dei beneficiari. Il taglio del nucleo fiscale investe, infatti, anche i lavoratori appartenenti alla fascia di reddito tra i 28mila e i 40mila euro. Ma cosa significa?

Ad esempio, un impiegato del settore privato industria che percepisce un reddito annuo lordo di 34mila euro, riceverà più soldi in busta paga nel 2021, per un valore stimato di 1.100 euro; rapportando questo valore al mese l’aumento all’incirca è di 92 euro al mese.

Il settore edile sarà, invece, quello che percepirà di meno; si stima che un operaio prenderà all’incirca un aumento di 20 euro al mese.

Quindi, riceveranno più soldi in busta paga dal 2021, a condizione che l’imposta lorda superiori le detrazioni di lavoro, i seguenti lavoratori:

a) dipendenti o assimilati;

b) collaboratori con contratto co.co.co;

c) soci di cooperative;

d) sacerdoti;

e) borse di studio o addestramento professionale;

f) partita IVA;

g) i titolari di pensione complementare.