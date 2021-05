La Redazione di ProiezionidiBorsa sempre attenta agli interessi dei Lettori illustra una problematica che può interessare tutti coloro che si trovano in questa situazione. Ovvero, sono in arrivo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per chi vuole acquistare un’auto con l’importante agevolazione della Legge 104 e l’IVA al 4%.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate mette il punto su un dubbio spesso sollevato, e lo fa con la risposta n.335 dell’11 maggio 2021. Ecco, allora di seguito, un importante chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, in materia di acquisto autovetture con l’agevolazione dell’IVA al 4%.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ecco il dubbio sollevato

In particolare, a formulare l’interpello è una società venditrice di autovetture. Quest’ultima deve procedere alla vendita di un’autovettura ad un minore disabile, ex Legge 104 ex art.3 co.3, con reddito inferiore ai limiti di legge. Il padre del minore è attualmente disoccupato, con una CU 2020 relativa solo al mese lavorato. Da queste, si evince di 4 figli a carico per due mesi al 100%. Quindi, la società venditrice chiede se, per l’applicazione dell’IVA agevolata, il soggetto minorenne, senza reddito, possa considerarsi fiscalmente a carico di altro soggetto senza reddito.

E inoltre quali documenti siano necessari e se l’auto possa intestarsi al minore, nonostante sia il padre ad acquistarla.

In arrivo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per chi vuole acquistare un’auto con l’importante agevolazione della Legge 104 e l’IVA al 4%

L’Agenzia dell’Entrate procede alla disamina della normativa che ha previsto l’IVA ridotta per le cessioni di veicoli a disabili, con ridotte o impedite capacità motorie. Anche se privi di patente e ai familiari cui risultano fiscalmente a carico. L’IVA da applicarsi è pari al 4%. Inoltre, con la Legge n.388/2000, tale agevolazione è stata prevista anche per invalidi con grave limitazione della capacità di deambulare o affetti da pluriamputazioni. A prescindere dall’adattamento dei veicoli.

Inoltre, il Decreto del Ministero delle Finanze del 16 maggio 1986, ha previsto che ai fini dell’agevolazione, all’atto d’acquisto, deve prodursi idonea documentazione. Ovvero certificazione della condizione di disabilità, nonché l’autodichiarazione di non aver acquistato, nei 4 anni precedenti, altro veicolo con analoga l’agevolazione.

Nel caso in esame, l’Agenzia ritiene che ricorrano tutti i requisiti per ottenere l’agevolazione. Inoltre, per quanto riguarda la documentazione da allegare, la legge richiede oltre alla certificazione attestate la disabilità, anche quella reddituale. Ovvero, quella del familiare che avendo fiscalmente a carico il minore, sarà l’intestatario dell’auto. Per quanto concerne, quindi, l’intestazione del veicolo, quest’ultimo potrà intestarsi al disabile, qualora questi sia titolare di reddito proprio. Altrimenti, il veicolo dovrà intestarsi al soggetto che ha a carico il disabile. Proprio come nel caso esaminato.

Approfondimento

Come ottenere le agevolazioni Legge 104 per acquisto auto se ancora non si è in possesso della certificazione