Quasi tutti lo avranno assaggiato per sbaglio, mangiando il sushi.

In questi ristoranti viene servito in piattini a parte, per accompagnare varie pietanze a base di pesce crudo.

Questo straordinario prodotto è tuttavia molto versatile.

Ecco, dunque, tutti gli utilizzi dello zenzero marinato, lo straordinario prodotto salutare, gustoso e perfetto per il dolce e per il salato.

Dove trovarlo

Se non lo si vuole ordinare su internet, la cosa migliore è andare in un supermercato cinese. Ormai simili negozi ci sono in tutte le più grandi città italiane.

Di i sicuro si troveranno dei grandi barattoli di vetro pieni di queste fettine di zenzero marinato.

Per di più costa poco e fa molto bene alla salute.

Per il dolce

Lo zenzero marinato abbinato al dolce è ottimo in 3 semplici modi:

a) per guarnire una coppa gelato e dare un gusto esotico in più;

b) tritarlo ed usarlo per condire la macedonia;

c) utilizzarlo per ricoprire la superficie di una torta in forno, aggiungendo una spolverata di zucchero.

Provare per credere.

Abbiamo visto come usare lo zenzero marinato in un piatto dolce. Ecco tutti gli utilizzi dello zenzero marinato, lo straordinario prodotto salutare, gustoso e perfetto per il dolce e per il salato.

Per il salato

Per quanto riguarda i piatti salati ci sono molti più abbinamenti per tutte le esigenze.

Pesce

A parte abbinarlo al crudo di salmone e tonno, è perfetto con il pesce in generale.

Ad esempio, si potrebbe tritarlo e aggiungerlo a un risotto di mare, durante la mantecatura. Sempre tritato è ottimo come condimento degli spiedini di pesce al forno.

Da provare anche gli spaghetti con zenzero marinato e bottarga, per un primo velocissimo e goloso.

Carne

Con la carne lo si consiglia in due modi principalmente.

Servirlo in accompagnamento ad una tagliata al sangue, proprio come si fa con il sushi. L’abbinamento lascerà stupefatti.

L’altro delizioso modo di usarlo è farci l’arista. Mentre si droga il pezzo di carne di maiale, evitare rosmarino e salvia, ma usare solo aglio, salsa di soia e zenzero marinato.

Questa arista alla giapponese è una vera esplosione di sapore.

Verdure

In questo caso è ideale per condire qualunque insalata, meglio se insieme a dello yogurt greco.