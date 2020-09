In arrivo fino a 1.500 euro per questi lavoratori che fanno richiesta all’INPS. La recente circolare dell’Istituto di Previdenza ha ufficializzato le prime istruzioni affinché i lavoratori possano accedere al bonus aggiuntivo. In questa guida gli Esperti di ProiezionidiBorsa vi illustrano i principali dettagli che riguardano l’ottenimento dell’indennità.

Bonus aggiuntivo di 500 euro al mese per un massimo di 3 mesi

Si tratta di un bonus da 500 euro mensili che mira a dare un beneficio economico ai titolari di Partita Iva delle regioni Lombardia e Veneto. Questo è quanto rende noto la circolare INPS n. 104 del 18 settembre 2020 che fornisce le istruzioni preliminari all’invio della domanda. Ora si attende il passo successivo che riguarda la vera e propria attivazione del servizio. Intanto, vediamo a chi si rivolge nello specifico questo sussidio economico pensato per alcuni lavoratori.

Si tratta di un bonus aggiuntivo perché, nei fatti, si aggiunge alle indennità che sono state corrisposte per i mesi di marzo, aprile e maggio. L’erogazione avrà un importo mensile di 500 euro e potrà estendersi fino ad un massimo di 3 mesi. Tale estensione si applica in relazione al periodo effettivo di sospensione dell’attività del lavoratore. Questo è quanto indica la circolare INPS in ragione dell’art. 44-bis presente all’interno del decreto Cura Italia rispetto al DL Rilancio. Ecco perché sono in arrivo fino a 1.500 euro per questi lavoratori che fanno richiesta all’INPS.

Quali sono i lavoratori che ne potranno fare richiesta

Nello specifico, i lavoratori titolari di Partita Iva che potranno avvantaggiarsi dell’indennità aggiuntiva saranno quelli che sono inquadrabili come: professionisti; lavoratori autonomi; collaboratori coordinati e continuativi; titolari di attività di impresa; titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale.

Questi lavoratori, che al 23 di febbraio 2020 svolgevano già l’attività lavorativa, potranno richiedere il bonus aggiuntivo se risultavano domiciliati o residenti nei comuni:

a) Bertonico;

b) Castelgerundo;

c) Casalpusterlengo;

d) Codogno;

e) Castiglione D’Adda;

f) Maleo;

g) Fombio;

h) Somaglia;

i) San Fiorano;

l) Terranova dei Passerini;

m) Vò (per la regione Veneto).

Tutti i lavoratori che rientrano nei requisiti, potranno ottenere il bonus da 500 euro mensili per un massimo di 3 mesi previa richiesta. L’assegnazione si baserà sull’effettivo periodo di sospensione dell’attività e comprende anche alcuni lavoratori del settore agricolo.

In arrivo fino a 1.500 euro per questi lavoratori che fanno richiesta all’INPS: ecco le condizioni di compatibilità con altri sussidi

Tutti gli interessati dovranno considerare le condizioni di compatibilità con altri sussidi per ricevere il bonus aggiuntivo. Questo perché l’indennità non è compatibile con le pensioni dirette e con il trattamento di Ape sociale ad esempio. Inoltre, si ricorda che l’inoltro della domanda sarà eseguibile tramite l’accesso al portale INPS con le proprie credenziali.

Per chi volesse sapere come accedere ai servizi INPS connessi alla propria area riservata, può seguire la guida presente qui.