A causa dell’epidemia da Covid 19 sono sempre più numerose le famiglie italiane che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Le risorse economiche che hanno a disposizione spesso non sono sufficienti per far fronte ai bisogni e alle esigenze cui non si può rinunciare. Certamente suona confortante la notizia secondo cui sono in arrivo dal Governo Draghi bonus di più di 800 euro per famiglie con reddito ISEE fino a 30.000 euro. La perdita del lavoro o la sospensione dell’attività professionale riduce in condizioni di difficoltà economica anche chi ha qualche risparmio da parte.

In un precedente articolo la Redazione ha individuato “Quanti soldi servono al mese per mantenere una famiglia di 3 o 4 persone?”. Ciò per dare l’idea del carico dei costi e della spesa che i genitori devono sobbarcarsi per provvedere al sostentamento del nucleo familiare. Fortunatamente con il decreto legislativo 41/2021 sono in arrivo dal Governo Draghi bonus di più di 800 euro per famiglie con reddito ISEE fino a 30.000 euro. Si tratta degli assegni del reddito di emergenza di importo variabile che raggiungeranno i contribuenti in situazione di disagio finanziario.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In arrivo dal Governo Draghi bonus di più di 800 euro per famiglie con reddito ISEE fino a 30.000 euro

A beneficiare di questo ammortizzatore economico non sarà il singolo contribuente, ma l’intero nucleo familiare che riceverà il sostegno per 3 mesi. In particolare le famiglie che ne faranno richiesta riceveranno aiuti economici per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Hanno diritto al reddito di emergenza anche i disoccupati. In particolare quelli che non percepiscono più la NASPI e la DIS-COLL dal 1° luglio 2020 al 28 febbraio 2021.

Per costoro l’importo da erogare è fisso e ammonta a 400 euro se presentano un ISEE ordinario o corrente non superiore ai 30.000 euro. I sussidi economici cambiano a seconda della composizione del nucleo familiare e della condizione reddituale e vanno da 400 a 840 euro. L’importo massimo erogabile ai nuclei familiari è pari a 800 euro ma sale a 840 qualora in famiglia vi sia un soggetto con grave disabilità e non autosufficiente. Ad esempio, nel caso di una famiglia in cui vi siano due adulti e figlio minorenne l’ammontare del reddito di emergenza sarà pari a 640 euro per 3 mensilità.