L’INPS, con un comunicato del 22 ottobre fornisce importanti precisazioni per la compilazione della domanda di partecipazione ad un importante concorso pubblico. Ovvero, il bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’1.10.21 per 1858 posti di consulente protezione civile nei ruoli del personale INPS, area C, posizione economica C1. Grazie alle informazioni precise dettate dall’INPS, i candidati potranno presentare validamente la domanda, compilando correttamente tutti i campi.

È importante pertanto rispettare tutti i passaggi richiesti per non rischiare di perdere questa grande occasione di lavoro. Sono infatti in arrivo circa 1.600 euro al mese dall’INPS ma attenzione a non sbagliare la domanda. L’ultima chiamata per questa importante opportunità di lavoro dall’INPS per migliaia di posti di lavoro pubblici è fissata per il 2 novembre, ore 16,00. Allo scadere del predetto termine non sarà più possibile inoltrare alcuna domanda di partecipazione. Quest’ultima dovrà inoltrarsi esclusivamente in modalità telematica, tenendo in considerazione tutte le informazioni fornite dall’INPS nella sua comunicazione e che di seguito illustreremo.

Il passo più importante da compiere per partecipare al concorso, consiste nella validazione dei propri dati anagrafici. In particolare, il candidato dovrà cliccare sulla funzione “Gestione profilo”. I suoi dati saranno poi inseriti automaticamente ogniqualvolta si produrrà una domanda.

Qualora il candidato intenda apportare delle modifiche, il candidato dovrà presentare una nuova domanda che sostituirà la precedente.

Dopo la compilazione, il candidato dovrà scaricare, stampare, firmare, scansionare e allegare il file in pdf con l’accettazione firmata e un documento di riconoscimento. Qualora il partecipante utilizzi la firma digitale non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento.

Come indicare i titoli e cosa fare in caso di problematiche tecniche

L’INPS, inoltre, precisa che il candidato per inserire nella domanda il possesso dei titoli, una volta indicate le informazioni obbligatorie, dovrà cliccare sul pulsante “Inserisci”. Mentre i partecipanti portatori di handicap dovranno allegare la documentazione attestante il loro stato.

Inoltre l’Istituto precisa che le domande che si trovano nello stato di bozza o in attesa non risultano inviate e quindi non si considereranno valide.

Qualora il candidato non riuscisse a presentare la domanda per problemi tecnici dovrà immediatamente segnalarlo all’istituto allegando anche lo screenshot. La segnalazione potrà eseguirsi a mezzo PEC all’indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it. Nell’oggetto dovrà specificarsi “concorso 1858 c.p.s. – problematiche tecniche”.

A questo punto, con tutte le precisazioni fornite dall’INPS, non resta che affrettarsi per cogliere questa grande occasione.

