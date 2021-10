Il Gruppo FS è in costante ricerca di nuovi profili da inserire nelle società affiliate. Non è un caso, infatti il Piano Industriale 2019-2023 di Ferrovie dello Stato prevede la creazione di oltre 15 mila posti di lavoro diretti. Opportunità da sfruttare al volo e che, per i requisiti richiesti, sono accessibili ad una larga scala di candidati. Da laureati specializzati a giovani senza esperienza, per la maggiore con contratto a tempo indeterminato o apprendistato. Vediamo insieme le imperdibili opportunità di lavoro in Ferrovie dello Stato per candidati senza esperienza pregressa.

Il quadro sulla società

Ferrovie dello Stato Italiane è una fra le holding più estese presenti sul territorio italiano. Lo dimostrano la rete ferroviaria di più di 24.000 chilometri ed una media di 1 miliardo di passeggeri l’anno, così come le numerose società affiliate. Fra queste spiccano Busitalia, Trenord, Trenitalia, ANAS e Mercitalia Rail. L’enorme numero di infrastrutture possedute e la costante ricerca di personale ha permesso al Gruppo FS di impiegare oltre 80.000 persone. Nell’ultimo mese abbiamo più volte scritto riguardo alle opportunità di lavoro da questo offerte. Riportiamo a tal proposito “Offerte di lavoro a tutta forza da Trenitalia per macchinisti senza laurea o esperienza pregressa”.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Le posizioni aperte

Le posizioni attualmente aperte in FS sono diverse ed aperte a più categorie di candidati. Si ricercano per lo più Macchinisti, Capi Stazione, Operatori per la manutenzione del materiale rotabile e Tecnici. Ognuna di queste, però, prevede una diversa data di scadenza di invio candidature.

Le imperdibili opportunità di lavoro in Ferrovie dello Stato per candidati senza esperienza pregressa

Uno fra i tanti profili disponibili è quello di Capotreno o Custom Advisor su Bolzano, diretto anche a giovani senza precedenti lavorativi. Il contratto di apprendistato professionalizzante è della durata di 36 mesi e per parteciparvi i requisiti richiesti sono piuttosto malleabili per i residenti nell’area. Fra questi l’età fra i 18 ed i 29 anni, la dichiarazione di appartenenza linguistica ed il diploma di scuola superiore quinquennale. La scadenza per l’invio della domanda è prevista per il giorno 8 novembre.

Come fare domanda

Tutte le info dettagliate riguardanti le posizioni aperte, la tipologia di contratto e come inviare la candidatura sono presenti sul sito di Ferrovie dello Stato. Nello specifico, navigando sulla home page di quest’ultimo noteremo la sezione Lavora con Noi con tutte le opportunità disponibili sul territorio.

Approfondimento

Tantissime opportunità di lavoro per diplomati e laureati senza esperienza presso questa famosa azienda internazionale