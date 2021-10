Il caffè è una bevanda molto italiana e legata a specifici momenti della giornata.

Il caffè della mattina, del dopo pranzo ma anche quello bevuto quando ci si ritrova con gli amici.

Questa bevanda è talmente nostra che tutti sappiamo bene come prepararla a casa.

L’oggetto principe per la sua preparazione è la moka; caffettiera che fu, naturalmente, inventata in Italia per poi diffondersi in tutto il mondo.

La moka è molto semplice da usare seguendo i dovuti passaggi e utilizzando i dovuti ingredienti: acqua e caffè macinato.

Ma noi italiani siamo un popolo fantasioso specialmente in cucina e siamo sempre alla ricerca di originalità culinarie.

Quindi, perché non utilizzare la moka per produrre altro se non il semplice caffè?

Queste bevande veloci e buonissime ci sorprenderanno scoprendo che sono fatte con la moka

Scendiamo in Sicilia ed in particolare a Trapani per apprezzare il “Caffè Ammantecato”.

Questo caffè alternativo è frutto della miscelazione del caffè con il latte di mandorla.

Uno dei sentori riconosciuti nel caffè è proprio quello delle mandorle; perciò, preparare un caffè con il latte di mandorla è semplicemente unire due sapori che già si accordano.

Niente ci vieta di sperimentare e mettere il latte di cocco o quello di riso nel serbatoio della moka per verificare la sua bontà.

Usando invece il latte semplice possiamo ottenere un ottimo latte macchiato se usiamo caffettiere grandi piuttosto che un buon caffè macchiato se usiamo quelle piccole.

Bisogna fare, però, attenzione alla sua bollitura all’interno della caffettiera premunendosi di spegnere il fuoco non appena ci rendessimo conto che il latte comincia a produrre troppa schiuma.

Latte cacao o grappa cosa c’è di meglio per un caffè alternativo?

Si può ottenere anche un ottimo cappuccino usando il latte al posto dell’acqua ma la caffettiera deve essere la Mukki Moka che è stata progettata appositamente per questo scopo.

Ora che giunge il freddo possiamo prepararci anche un corroborante “Caffè dell’Alpino” utilizzando la grappa come componente liquida del nostro caffè.

Se dovesse risultare troppo forte potremmo provare la versione light: 50% di grappa e 50% d’acqua.

Un altro elemento che possiamo inserire nella moka in concomitanza col caffè è il cacao.

Aggiungendo 6 parti di caffè a 2 di cacao (ovviamente il tutto in polvere) e facendo bollire l’acqua nella moka otterremo una miscela esplosiva e gustosissima che potremmo chiamare cafecao.

Naturalmente, Queste bevande veloci e buonissime ci sorprenderanno scoprendo che sono fatte con la moka e ci schiuderanno un mondo di caffè alternativi e originalissimi.