La Redazione di ProiezionidiBorsa vuole informare i suoi Lettori che è attivo il bando nazionale per la selezione di 46.891 operatori distribuiti in 2.814 progetti differenti. A pubblicare il bando è il Servizio Civile Nazionale. L’Organizzazione da anni opera sul territorio, sia in Italia che all’estero, per dare un’opportunità ai giovani di tutte le regioni, da Nord a Sud.

Il coronavirus, dunque, non ha fermato i 458 programmi di intervento che verranno realizzati nei prossimi mesi in tutto lo Stivale.

Il programma

Entrando nel dettaglio del bando, che può essere consultato interamente cliccando qui, il programma, tra le varie opzioni, prevede:

a) 605 operatori volontari, distribuiti in 111 progetti, afferenti a 31 programmi di intervento, da realizzarsi all’estero;

b) 6.748 operatori volontari impiegati in 384 progetti. Si riferiscono a 112 programmi di intervento, finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani” e che si svolgeranno in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia.

c) Si aggiungono, poi, 384 progetti che prevedono il reclutamento di altri 6.748 operatori volontari i cosiddetti “giovani neet”, giovani che non studiano e non lavorano e ai giovani disoccupati.

Compenso

Per quanto riguarda il compenso, generalmente, ai giovani selezionati spetta un compenso di 14,65 euro giornalieri, per un ammontare di 439,50 euro mensili. Invece, per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero, in aggiunta al compenso di 439,50 euro mensili è prevista anche una indennità giornaliera che varia a seconda del periodo di lavoro e del Paese in cui ci si trova.

In arrivo 439,50 euro al mese per un anno, ecco chi può partecipare e come fare domanda. Scadenza e modalità di partecipazione

La Redazione di ProiezionidiBorsa, inoltre, ricorda che i progetti del Servizio Civile Nazionale hanno una durata tra 8 e 12 mesi. La domanda di partecipazione, obbligatoria per essere selezionati, dovrà essere inviata esclusivamente online e presentata entro e non oltre le ore 14.00 dell’8 febbraio 2021.

Per ulteriori informazioni, se "In arrivo 439,50 euro al mese per un anno, ecco chi può partecipare e come fare domanda" è stato utile ai Lettori, si consiglia di approfondire con "Bando per quasi 50 mila operatori di Servizio Civile in tutta Italia. Scadenza e requisiti per iscriversi".