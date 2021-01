La colazione è considerata da moltissimi medici e dietologi il pasto più importante della giornata. Quello che decidiamo di mangiare nelle prime ore della mattina infatti ha un impatto non indifferente sul nostro organismo. Optare per una colazione nutriente e abbondante ci permette di essere più attivi ed anche di non esagerare nei pasti successivi.

Molte persone sono solite mangiare molto poco a colazione o, addirittura, saltano il pasto del tutto. Questa però nel tempo si rivela un’abitudine poco salutare che potrebbe portare a diversi disturbi.

La colazione americana

Infatti per svegliarsi con la giusta dose di energia e di motivazione per incominciare i nostri impegni quotidiani tutti consigliano di optare per una ricca ed esaustiva colazione. Mangiare solamente una fetta biscottata o un frullato dunque potrebbe non essere abbastanza. Prendiamo ad esempio la colazione americana, ovvero quella che vediamo fare ai personaggi dei film statunitensi. Uova strapazzate, pane e succo di arancia sono sempre presenti in questi casi.

Infatti è molto importante che il primo pasto della giornata includa i principali nutrienti di cui il nostro corpo ha bisogno, ovvero carboidrati, proteine e verdure. A tal proposito, vogliamo suggerire ai nostri Lettori l’idea per una colazione semplice da preparare, ma ottima per gli ingredienti che la compongono. Dunque ecco una colazione magra ma in grado di darci le energie necessarie per iniziare la giornata.

Pane integrale, uova e verza

Infatti questa proposta non solo contiene alimenti proteici e dunque ottimi per l’organismo, ma è anche ipocalorica grazie al basso indice glicemico degli ingredienti. Infatti è possibile decidere di mangiare più cose ma, allo stesso tempo, non esser preoccupati di ingrassare. Proprio per questo consigliamo la scelta di una o due fette di pane integrale. Questo tipo di farina diminuisce il picco glicemico, causa di ingrassamento.

Dopodiché, per la parte proteica cuociamo in padella un uovo in camicia e, come contorno, scegliamo della verza. In pochi minuti potremo così prepararci un pasto che comprende alimenti sani e ipocalorici. Dunque ecco una colazione magra ma in grado di darci le energie necessarie per iniziare la giornata.