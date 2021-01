Quella che vogliamo proporre oggi è una torta al limone squisita, ma diversa dalle più classiche. Fatta sotto forma di plum cake, è ideale per essere servita come fine pasto, ma anche a colazione. Quello di cui siamo certi è che gli amanti del limone non potranno resistere a questa torta deliziosa: vediamo insieme il perché.

Ingredienti per la torta

200 gr. di farina 00;

120 gr. di burro;

150 gr. di yogurt bianco;

2 uova medie;

1 bustina di lievito vanigliato;

succo di un limone non trattato;

scorza di un limone non trattato;

100 gr. di zucchero.

Ingredienti per la copertura

Succo di un limone non trattato;

60 gr. di zucchero;

3 scorze di un limone non trattato.

Preparare la torta

Accendere il forno a 180 gradi ventilato. Tagliare a cubetti il burro e metterlo da parte in una ciotola. Non appena intiepidito, aggiungere lo zucchero e unire le uova una alla volta finché il composto sarà omogeneo. Aggiungere lo yogurt bianco, il succo di limone e la scorza continuando a montare il composto. Setacciare la farina, il lievito vanigliato ed aggiungerli poco alla volta al composto liquido. Incorporare gli ingredienti delicatamente. Nel frattempo, foderare uno stampo da plum cake con carta da forno e versare il composto al suo interno. Far cuocere la torta al limone per circa 35 minuti controllandone la cottura con uno stecchino: se uscirà asciutto, il dessert sarà pronto. Una volta intiepidito, sformarlo e posizionarlo su un piatto da portata.

Realizzare la copertura

In un pentolino mettere il succo di limone ed aggiungere lo zucchero e le scorze. Far sciogliere lo zucchero a fuoco basso mescolando con una frusta a mano e rimuovere le scorze non appena lo sciroppo sarà pronto. Praticare dei fori sul dessert con uno stecchino e versare lo sciroppo sopra: attraverso i buchi penetrerà nel dolce rendendolo ancora più squisito: ecco perché gli amanti del limone non potranno resistere a questa torta deliziosa.

