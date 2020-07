In questo articolo vogliamo indagare le difficoltà che stanno vivendo migliaia di italiani. La crisi finanziaria da covid-19 ha reso la ricerca di un nuovo lavoro un’impresa impossibile. Per molti disoccupati è iniziato il preoccupante conto alla rovescia sui giorni mancanti alla fine del sussidio di disoccupazione. In un momento storico così difficile il lavoro sembra impossibile da trovare, e le difficoltà non fanno che aumentare. Il Governo sta prendendo provvedimenti per aiutare i cittadini: il blocco dei licenziamenti e alcuni bonus per le famiglie sono solo alcune delle manovre attuate. Cosa faranno, quindi, i disoccupati dopo la scadenza della Naspi? Inoltre, molti di loro sono ancora in attesa di vecchie mensilità in ritardo. C’è un annuncio del Ministro del Lavoro che può far sperare tanti italiani. Sembrano in arrivo 2 mesi in più di Naspi con il Decreto Agosto.

Soldi che non arrivano

Il Decreto Rilancio è diventato legge, ma alcune tutele previste sembrano rimaste una promessa. L’articolo 92 della norma ha sancito una proroga delle indennità Naspi e Dis-Coll scadute tra marzo e aprile. Ma ad oggi, l’INPS ha pagato sono alcuni beneficiari. Molti italiani sono ancora in attesa. Cos’è successo? L’Ente Previdenziale rassicura e promette che nei prossimi giorni verranno messe in pagamento le indennità previste. Nel frattempo, il Ministro Nunzia Catalfo, annuncia nuove manovre del Governo e sembrano in arrivo 2 mesi in più di Naspi I disoccupati potranno ottenere la proroga senza fare alcuna richiesta: l’INPS individuerà gli interessati. Il Ministro ha poi indicato i prossimi passi del Governo che potrebbero anche spiegare i ritardi nei pagamenti.

In arrivo 2 mesi in più di Naspi con il Decreto Agosto?

Il Governo è al lavoro su un nuovo Decreto. Nei prossimi giorni l‘Esecutivo chiederà al Parlamento lo stanziamento di 25 miliardi di euro necessari per le nuove misure. Le parole del Ministro individuerebbero nella mancanza di coperture il ritardo nei pagamenti degli ultimi mesi. I cittadini aspettano il voto in Parlamento. Non solo per i pagamenti in ritardo ma anche ottenere 2 mesi in più di Naspi. Il Decreto Agosto prevederebbe ulteriori misure di sostegno. Si parla di una proroga della Cassa Integrazione e dello stop ai licenziamenti. Sono possibili interventi anche a supporto delle imprese nel settore agro-alimentare, turistico e della ristorazione. Secondo il Ministro i lavoratori oltre a vedere in arrivo 2 mesi in più di Naspi, avranno facilitazioni nella ricerca di un nuovo lavoro. Verrebbero infatti prorogate le decontribuzioni per le imprese che intendono assumere a tempo indeterminato. Inoltre, sarebbero agevolati anche i contratti a scadenza.