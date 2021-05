La Camera di Commercio di Roma ha appena pubblicato un bando relativo a delle borse di studio. L’intento è quello di sostenere la continuità degli studi da parte di giovani appartenenti a famiglie economicamente più fragili.

Entriamo nel vivo: in arrivo 100 borse di studio fino a 2.000 euro a studenti universitari e delle superiori con ISEE fino a 30.000 euro.

Destinatari e presupposti di queste 100 borse di studio a giovani studenti

I destinatari di questo bando sono studenti universitari e studenti degli ITS post diploma che si trovino in condizioni di disagio economico (da documentare).

Nel dettaglio, si rivolge a 50 studenti regolari iscritti o immatricolati all’Università all’A.A. 2020/’21. E 50 studenti frequentanti corsi ITS post diploma per l’anno 2020/’21 tesi a ottenere il diploma di Tecnico Superiore.

Passando ai presupposti per avanzare domanda, troviamo nel bando quanto segue:

a) perdita o sospensione dell’attività lavorativa da parte di uno dei genitori nel 2020;

b) perdita di fatturato (il 30% nel 2020 rispetto al 2019) dell’attività lavorativa del genitore titolare di ditta individuale o lavoratore autonomo;

c) decesso di un genitore causa Covid-19, lavoratore autonomo o titolare di ditta individuale.

Sono in arrivo 100 borse di studio fino a 2.000 euro a studenti universitari e delle scuole superiori universitari e delle superiori con ISEE fino a 30.000

L’art. 4 del bando elenca i requisiti per la partecipazione, da possedere tutti:

a) essere iscritti nell’A.A. ‘20/’21 ad un corso di Laurea, Laurea magistrale, anche a ciclo unico, incluse le lauree in alta formazione artistica e musicale;

b) età inferiore ai 30 anni;

c) residenza in provincia di Roma (almeno dal 31 dicembre 2021);

d) con riferimento alla condizione economica familiare, avere un ISEE pari o inferiore a 30mila euro;

e) aver conseguito almeno metà dei CFU previsti per ciascuno degli anni accademici conclusi (matricole esentate);

f) aver conseguito almeno 12 CFU nell’anno in corso.

Invece per gli studenti frequentanti i corsi ITS è richiesto:

a) l’iscrizione a un corso ITS per l’anno ‘20/’21;

b) età, residenza e ISEE come al punto precedente;

c) attestare la frequenza di almeno l’80% delle ore del 1° semestre.

In tutti i casi i richiedenti dovranno provare di ritrovarsi in una delle condizioni di disagio economico come esposto in precedenza.

Termini di presentazione della domanda

L’importo delle 50 borse di studio universitario è fissato in 2.000 euro, mentre le 50 borse degli studenti ITS prevedono 800 a vincitore. L’art. 6 del bando disciplina nel dettaglio le cause di incompatibilità.

Sommandole, sono in arrivo 100 borse di studio fino a 2.000 euro a studenti universitari e delle superiori con ISEE fino a 30.000 euro

Allegato al bando vi è anche il modello di presentazione della domanda. Essa andrà prodotta insieme all’autocertificazione sullo stato di disagio, i cui documenti comprovanti dovranno allegarsi alla domanda.

Il termine di presentazione delle domande è fissato al 29 ottobre 2021 all’indirizzo di posta elettronica specificato al punto 7. Seguirà poi la fase dei controlli, prima della stesura dell’elenco dei vincitori.

Dunque, prepararsi: in arrivo 100 borse di studio fino a 2.000 euro a studenti universitari e delle superiori con ISEE fino a 30.000 euro. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo quale percorso scolastico assicura al 90% lavoro, successo e carriera ai giovani studenti.

