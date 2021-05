Quando vogliamo preparare un nuovo piatto cerchiamo sempre una ricetta invitante.

Ci piace stupire ed incantare i nostri ospiti utilizzando ingredienti sani e genuini. Che sia con una zuppa delicata o con un antipasto, ci assicuriamo che tutto vada per il meglio.

Preferiamo orientarci sempre su piatti semplici e di qualità, e quale ingrediente migliore degli asparagi? Che sia per fare degli involtini o un risotto, è sempre un’ottima scelta.

Ma sappiamo conservarli in modo da averli pronti tutto l’anno? O dobbiamo aspettare il periodo giusto per poterli gustare?

Grazie a questo articolo scopriremo come assaporarli al meglio il più a lungo possibile.

Il semplicissimo metodo consigliato dai migliori chef per conservare asparagi gustosi e a costo zero mantenendoli sempre freschi e croccanti

L’asparago è caratterizzato da un lungo stelo che termina con una punta formata da lamelle: ci stupirà sapere che queste altro non sono che le sue foglie.

Che siano verde o bianco il gusto è sempre garantito. L’asparagus officinalis assicurerà delicatezza e al tempo stesso un piacevole sapore a qualsiasi nostra pietanza.

Potendolo trovare sui nostri mercati solo per un periodo limitato di tempo, è bene sapere come poterlo conservare mantenendone integre le caratteristiche nutrizionali.

Se vogliamo assicurarci una conservazione duratura e che mantenga le caratteristiche organolettiche, ci basterà congelarli. Sì, proprio così.

Infatti, potremo semplicemente lasciarli nel nostro congelatore ma dopo aver svolto qualche semplice operazione.

Quando acquistiamo i nostri asparagi è consigliabile lavarli con cura e tagliare la parte finale del gambo. Dopo di che basterà asciugarli al meglio con uno strofinaccio per poi inserirli in piccole buste di nylon adatte per surgelare gli alimenti.

È questo il semplicissimo metodo consigliato dai migliori chef per conservare asparagi gustosi e a costo zero mantenendoli sempre freschi e croccanti. In poche semplici mosse ci assicureremo un ingrediente sempre fragrante e saporito.

E se invece volessimo anche cuocerli?

In questo caso dovremo congelarli dopo averli fatti bollire: basterà pulirli con cura e farli lessare per qualche minuto. A questo punto andremo a stenderli in un contenitore pieno d’acqua gelida. Lo sbalzo termico interromperà la cottura e aspetteremo così che si raffreddino.

Infine, utilizzando le nostre buste per congelare gli alimenti, andremo a sistemarli nel freezer.

Che siano cotti o crudi, adesso sapremo conservarli perfettamente e beneficiare in ogni momento di questa preziosa verdura. Ora siamo pronti per sfoderare i nostri migliori piatti degni dei più famosi ristoranti stellati.

