Quanto costa una vacanza in Trentino a settembre: potresti incontrare Frank Matano e Diodato a un imperdibile festival del vino

Alla fine dell’estate il desiderio di vacanza resta nel cuore di molte persone. In autunno ci sono tante opportunità per divertirsi vicino casa spendendo poco. Posti incantevoli ci aspettano magari con eventi interessanti e ospiti famosi. Ecco per esempio un festival in Trentino Alto Adige a settembre e quanto possiamo spendere per un weekend.

Alle porte dell’autunno bambini e ragazzi tornano a scuola e la fine delle ferie segna anche un ritorno al lavoro. Weekend, ponti e varie festività possono però ricaricare piccoli e grandi. Il riposo a casa potrebbe alternarsi con gite fuori porta. Con pochi soldi si possono organizzare pic nic, passeggiate e pranzi in trattorie economiche.

Ogni Regione può anche in autunno riservare meraviglie da esplorare. In aggiunta ci sono sagre e feste per tutta la famiglia con degustazioni e iniziative anche gratis.

Un imperdibile festival

Laghi, montagne, borghi e città insieme a una cucina tradizionale invitante attendono il visitatore in Trentino. Se abbiamo deciso di trascorrere un fine settimana in questa Regione, potremmo scegliere ad esempio i giorni dal 22 al 24 settembre 2023. In quel periodo si svolgerà il Trentodoc Festival con iniziative interessanti. Ecco qualche appuntamento del programma.

Il 22 alle 11.30 si terrà l’assaggio di alcuni vini. L’evento Magnum Trentodoc: la bollicina nello spazio durerà circa un’ora e il prezzo è di 25 euro.

Nello stesso giorno alle ore 12 ci sarà una conferenza gratuita sul vino. Alle 16 è in programma l’incontro gratuito con la scrittrice Lorenza Ghinelli. Alle 19 si parlerà poi di abbinamenti assaggiando alcuni vini al prezzo di 20 euro. Alle 19, in alternativa, ci sarà un incontro con l’attore Giorgio Pasotti. L’evento è gratis.

Tra gli appuntamenti del 23 ricordiamo l’assaggio di vini rosé alle ore 14.30 pagando 20 euro e il dibattito su varie generazioni di viticultori alle 16.

Domenica 24 per l’evento Lo spirito scherzoso ci sarà una conversazione alle 11.30 con l’attore comico Frank Matano. Alle 17 sarà il turno del cantante Diodato. Consultare il sito ufficiale per il programma completo, per verificare la disponibilità dei posti e per prenotare.

Scopriamo quanto costa una vacanza in Trentino a settembre

Per soggiornare dal 22 settembre fino a domenica 24 a Trento e dintorni vediamo quanto si può spendere. Presso l’Agritur La Decima due notti in camera doppia si pagherebbero 160 euro.

Se si dorme due notti all’Agritur Alla veduta una camera doppia con colazione inclusa costerebbe per due notti 206 euro.

Due notti all’Hotel Venezia in Piazza Duomo a Trento in camera matrimoniale si potrebbero prenotare al costo di 363 euro. Sempre per due pernottamenti all’Hotel Vela il costo sarebbe in doppia di circa 264 euro.

Molte strutture ricettive trentine potrebbero fornire la Trentino Guest Card. Con essa sarebbe possibile acquistare biglietti per viaggiare o entrare in musei e centri culturali senza pagare o con sconti dedicati. Tra i posti da visitare ricordiamo il Castello del Buonconsiglio, Castel Thun e il Museo delle scienze.

Ecco quindi quanto costa una vacanza in Trentino a settembre e come risparmiare.

Per raggiungere Trento gli aeroporti più vicini sono quelli di Bolzano, Verona, Bergamo. Si può in alternativa viaggiare in auto, treno e bus.