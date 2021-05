Gli automobilisti che devono pagare il bollo auto devono attenersi alle nuove condizioni di pagamento. La tassa automobilistica riserva importanti novità sulla cancellazioni del bollo auto e sconti pazzeschi sulla RC auto. Infatti, nel 2021 alcuni automobilisti potranno beneficiari di sconti o dell’esenzione totale sul bollo auto. Analizziamo chi sono i beneficiari.

Importanti novità sulla cancellazione del bollo auto e sconti pazzeschi sulla RC auto

Tra gli automobilisti esonerati dal bollo auto, come avveniva anche nell’anno 2020, gli invalidi con handicap grave (Legge 104 art. 3 comma 3).

Ma sono esonerati dal pagamento del bollo auto nel 2021 anche gli automobilisti che acquisteranno un’auto ecologica. Oltre al bollo auto, coloro che hanno acquistato un’auto elettrica possono ottenere uno sconto pazzesco sulla RC auto. Per ottenere gli sconti bisogna rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione.

Tempi di pagamento del bollo

Per tutti gli automobilisti attraverso le Regioni di appartenenza sono previsti dei rinvii per il pagamento del bollo auto.

Infatti, tre Regioni hanno stabilito una scadenza più lunga per effettuare il pagamento. L’Emilia Romagna ha deciso che le scadenze che ricadono tra aprile e maggio 2021 si possono pagare entro il 31 luglio 2021.

La Campania ha prorogato le scadenze del bollo auto cadenti tra il 19 gennaio e il 30 aprile 2021, permettendo il pagamento entro il 31 maggio 2021.

Infine, il Veneto ha prorogato al 30 giugno 2021 tutte le scadenze che ricadono tra il 1° gennaio al 30 maggio 2021.

Come ottenere uno sconto maggiore sulla RC auto?

Esiste la RC auto collettiva che permette di ottenere forti sconti. Si tratta di una forma innovativa che permette agli automobilisti di unirsi. In questo modo possono ottenere forti sconti sul prezzo dell’assicurazione auto.

La RC auto collettiva permette di stipulare insieme ad altri automobilisti una polizza a condizioni vantaggiose con la stessa compagnia assicurativa.

Questo fenomeno poco conosciuto è in forte crescita, adoperato anche dalle compagnie assicurative di piccoli dimensioni. Il più delle volte è stabilito anche un livello di percorrenza in chilometro che non bisogna superare. E alcune assicurazione chiedono, per evitare truffe, l’installazione della scatola nera.