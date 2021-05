Nell’attesa della nuova riforma pensioni nel 2022 e nell’incertezza di quello che potrà succedere, sono molti i lavoratori che valutano la possibilità di uscire prima dal lavoro. Ci sono 4 soluzione per andare in pensione a 62 anni subito senza attendere i 67 anni di età per la pensione di vecchiaia. Nel 2021 è possibile accedere a varie misure di pensioni INPS ma tutte con requisiti particolari. Analizziamo quelle che permettono l’accesso a 62 anni.

4 soluzioni per andare in pensione a 62 anni subito senza attendere i 67 anni di età per la pensione di vecchiaia

La riforma pensione 2021 ha prorogato l’Opzione Donna, l’APE Sociale e la pensione anticipata Quota 100.

La pensione anticipata Quota 100 termina il suo triennio sperimentale il 31 dicembre 2021 e non sarà più rinnovata.

La Quota 100 per tutto il 2021 permette di accedere alla pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi.

Invece, la Pensione anticipata “Opzione Donna” che è prorogata ogni anno, probabilmente sarà rinnovata anche nel 2022 e c’è la possibilità che diventi strutturale. Questa misura dedicata alle donne permette il pensionamento con 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 59 anni di età per le lavoratrici autonome. Il requisito contributivo richiede 35 anni di contributi utili.

APE Sociale e RITA

L’APE Sociale permette l’accesso con 63 anni di età e 30 anni di contributi se appartenenti alle seguenti tutele: disoccupati; caregiver, invalidità superiore al 74%. Con 36 anni di contributi se si svolge un lavoro gravoso e usuranti.

Questa misura probabilmente sarà prorogata nel 2022 ma si prevede anche un potenziamento. Nel 2021 la domanda si può presentare entro e non oltre il 30 novembre.

C’è ancora un’altra misura poco conosciuta ma che permette l’uscita anticipata a 62 anni, cinque anni prima dell’età pensionabile. Si tratta della Rendita Integrativa temporanea Anticipata (RITA) e prevede l’accesso con 62 anni e minimo 20 anni di contributi. Inoltre, è richiesto almeno 5 anni di contributi in un fondo pensione.