3 luoghi da visitare per scoprire la Costiera Amalfitana secondo la rivista Bell’Italia

L’Italia è il posto migliore per trascorrere vacanze tranquille e per riempirsi gli occhi di bellezza. Lo stupore che coglie quando ci si ritrova davanti a luoghi spettacolari per natura e architettura. Tra i posti che più meritano di essere visitati troviamo la Costiera Amalfitana.

L’Italia è ricca di posti meravigliosi da scoprire. Sono pochi gli angoli del Belpaese che non meritano di essere visitati. Ne è consapevole il resto del Mondo, mentre noi italiani tendiamo, spesso, all’autosabotaggio, che ci fa vedere solamente il brutto delle cose. Non basterebbe una vita intera per scoprire le bellezze dell’Italia, da Nord a Sud. Tra le riviste specializzate in viaggi ne troviamo una che si occupa in maniera esclusiva di Italia, Bell’Italia. Proprio qui troviamo consigli e suggerimenti per orientarsi al meglio nel bello del nostro Paese. Tra i suggerimenti ci sono anche 7 posti per scoprire la Costiera Amalfitana. Tra questi andremo alla scoperta di 3 luoghi perfetti per farsi un’idea, non esaustiva, di questi luoghi: Villa Rufolo a Ravello, Atrani e Cetara.

3 luoghi da visitare per scoprire la Costiera Amalfitana

Villa Rufolo a Ravello è una residenza realizzata in stile arabo normanno che si trova vicino ad Amalfi ed è ideale per chi ama i panorami. Da qui, infatti, si riuscirà ad avere una visuale molto ampio della Costiera. Tra i personaggi che hanno amato questo posto troviamo Wagner e Boccaccio.

Proprio qui, nel corso degli anni, si svolsero moltissimi concerti che hanno fatto diventare famosa Ravello come “città della musica”. Un luogo magico da non perdere se si è alla ricerca di bellezze che lasceranno senza fiato.

Atrani

La seconda città da non perdere in questa zona è, senza dubbio, Atrani. Tra le architetture più interessanti da non perdere troviamo la Chiesa di San Salvatore de Birecto, risalente al X secolo e luogo in cui venivano incoronati i duchi. Sempre nei dintorni di Atrani troviamo la Grotta dei Santi, con pareti affrescate che rappresentano i Quattro Evangelisti. Questo luogo un tempo era parte di un monastero benedettino.

Cetara

Ideale per chi ama la buona tavola, Cetara è famosa per le sue alici. Un borgo di pescatori molto pittoresco e affacciato sul mare. Tra i monumenti più famosi troviamo la Torre di Cetara ma anche la Chiesa e convento di San Francesco e la Chiesa di San Pietro Apostolo.

Chi visita Cetara non potrà perdersi gli spaghetti con colatura di alici, piatto tipico della zona. La ricetta risale all’epoca romana e si potrebbe ricollegare all’antico garum. Questi 3 luoghi da visitare per scoprire la Costiera Amalfitana lasceranno davvero senza parole.