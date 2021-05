Moltissime persone sono alla ricerca di luoghi poco costosi e poco frequentati in cui poter passare una bella vacanza estiva. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo presentare ai nostri Lettori alcune delle mete europee più intriganti, economiche e soprattutto meno visitate. Allora, ecco le affascinanti località europee low cost, bellissime e lontane dagli itinerari del turismo di massa.

Nuove priorità di viaggio

Nonostante si stia molto discutendo del green pass europeo, documento che dovrebbe permetterci di viaggiare tranquillamente in tutta Europa, le paure rimangono alte. Nessuno, infatti, vuole correre il rischio di contrarre il virus. E in particolare proprio in un momento in cui sono in circolo nuove varianti decisamente pericolose.

Inoltre, è diventato sempre più importante stare attenti al portafoglio. La pandemia del resto ha colpito duramente l’economia italiana, portando ad una netta diminuzione dei risparmi da dedicare ai viaggi.

Tutti gli amanti dei viaggi non dovrebbero tuttavia demordere. Esistono ancora, infatti, dei posti poco visitati e soprattutto poco costosi in cui poter passare delle belle vacanze estive.

Ecco le affascinanti località europee low cost, bellissime e lontane dagli itinerari del turismo di massa

Ecco alcune località europee poco frequentate in cui è possibile soggiornare spendendo veramente poco:

a) nella parte settentrionale della Spagna si trovano le Asturie, località ricca di boschi e riserve protette in cui potersi ristorare. Poco conosciuta e ancora meno visitata dai turisti, questa provincia spagnola è capace di incantare grazie alle sue città medievali e alla sua cucina tradizionale;

b) nel bel mezzo dell’oceano Atlantico si trovano le Azzorre, un piccolo arcipelago di isole appartenenti al Portogallo. La loro posizione geografica le ha fornite di una natura lussureggiante e di un clima mite, perfette per escursioni in qualsiasi periodo dell’anno. Un piccolo paradiso terrestre che nessun amante della natura vorrà perdersi;

c) affacciata sul Mar Adriatico e veramente a due passi dall’Italia si trova Perasto, piccolo e romantico paesino del Montenegro. Questa curiosa località presenta ancora dei ricordi del suo passato veneziano che la rendono veramente particolare e godibile anche al giorno d’oggi.

Quindi che aspettare? Passare una vacanza piacevole e il più possibile sicura è ancora possibile in queste bellissime e poco visitate località.

